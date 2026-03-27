Patto Civico per la Granda, domani a Cuneo la costituzione ufficiale dell'associazione

"Sarà un momento di analisi, di riflessione, di confronto e di costruzione. Sono solo quattro delle caratteristiche dell'associazione che andremo a costituire dopo un anno di lavoro sul territorio, alle quali si uniranno quelle che tutti gli associati vorranno declinare".

Con queste parole gli organizzatori ricordano l'evento costitutivo che si svolgerà sabato 28 marzo, domani, alle ore 10 a Cuneo presso Spazio Varco.

"Daremo vita ad una associazione culturale e di impegno politico. Un soggetto che ha l'ambizione di costruire una piattaforma che possa essere utile a persone che hanno sensibilità diverse per ritrovarsi, lavorare insieme e insieme raggiungere gli obiettivi di buon governo e sviluppo del territorio provinciale" proseguono.

"Essere civici, infatti, significa non guardare a questa o quella appartenenza, non giudicare la bontà di una iniziativa a seconda della parte dalla quale proviene. Essere civici significa, al contrario, lavorare affinché le buone idee trovino terreno fertile per svilupparsi" concludono gli organizzatori.