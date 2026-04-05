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VOLLEY / Al Torneo della Ceramica di Mondovì debutto in grande stile per la Scuola di Pallavolo lab Travel
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Volley | 05 aprile 2026, 10:01

Volley Giovanile / E' calato il sipario su un "Torneo della Ceramica" con numeri da record; Pier Domenico Ravera: "Sono stati tre giorni meravigliosi" (VIDEO)

Si è conclusa ieri pomeriggio l'edizione 2026 del "Torneo della Ceramica", la competizione di volley femminile giovanile organizzata dal Mondovì Volley. 88 squadre in campo, provenienti da diverse regioni e con una rappresentativa francese (Rc Cannes). Ai nostri microfoni tutta la soddisfazione del presidente Pier Domenico Ravera

un momento della cerimonia di chiusura (ph. Cristiano Silvestri)

un momento della cerimonia di chiusura (ph. Cristiano Silvestri)

Si è chiusa l'edizione 2026 del "Torneo della Ceramica", la manifestazione di volley femminile giovanile organizzata dal Mondovì Volley. Una edizione da record a guardare i numeri, con 88 formazioni provenienti da diverse regioni italiane e che quest'anno ha visto la partecipazione di una rappresentativa francese, l'RC Cannes. 

Tre giorni di passione sportiva che hanno coinvolto tantissime giovani giocatrici di volley, impegnate su diversi impianti del monregalese e della provincia di Cuneo.  Nella giornata conclusiva si sono disputate le finali delle varie categorie e che hanno incoronato le seguenti squadre: Lilliput Bianca (under 12), MonVi Bam (under 13), VBC Crs Savigliano (under 14) MonVi Bam Rossa (under 16 ), MonVi Bam U18 (under 18). La cerimonia di premiazione si è svolta in un PalaManera completamente sold out.  

Più che giustificata la soddisfazione del presidente del Mondovì Volley Pier Domenico Ravera. Eccolo ai nostri microfoni: 

Matteo La Viola

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