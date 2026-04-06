Asl Cn2, il dottor Gian Luca Biletta nuovo direttore della struttura complessa di oculistica

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato giovedì 2 aprile.

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L’ASL CN2 comunica la recente nomina del dottor Gian Luca Biletta in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica. Un nuovo inizio, che premia un percorso professionale ricco di esperienza e che conferma la fiducia guadagnata durante il servizio prestato negli anni presso l’Azienda Sanitaria e la Struttura.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1990, presso l’Università degli Studi di Torino, il dottor Gian Luca Biletta si è specializzato con lode in Oftalmologia nel 1996, presso l’Università degli Studi di Milano. Nella sua carriera ha prestato servizio dapprima presso i reparti di Oculistica di alcuni ospedali torinesi, per poi, nel 2017, essere assunto in forza all’ospedale di Aosta. Dal 2021 è Dirigente Medico Oculista all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Durante la sua attività il dottor Biletta ha praticato più di 25.000 interventi (oltre 6.000 solo presso l’Ospedale di Verduno). È in possesso di un’alta specializzazione come Responsabile di Chirurgia del Trapianto di Cornea ed è membro designato del Comitato Scientifico del Centro Regionale Trapianti – Banca Cornee – della Regione Piemonte. Ha negli anni svolto attività consulenziale chirurgica o ambulatoriale anche presso realtà ospedaliere nelle Repubblica di Capo Verde, in Nepal e in Madagascar.

È autore o co-autore di decine di pubblicazioni su riviste scientifiche ed ha seguito in Italia e all’estero numerosi corsi di approfondimento in Oculistica ed Oftalmologia, oltre ad essere stato relatore in molteplici convegni sulla disciplina.

“Siamo felici di dare il benvenuto al dottor Biletta in questo suo nuovo incarico” dichiara la dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2. “Il dottor Biletta ha collaborato fattivamente con il dottor Delpiano, che tutti ricordiamo con affetto e rammarico, e insieme hanno definito le linee per lo sviluppo di quello che è oggi il reparto di Oculistica della nostra ASL: una struttura dall’importante rilievo professionale, formata da tanti giovani e preparati oculisti e professionisti sanitari, che credono nella sanità pubblica e vogliono contribuire a sviluppare le attività dell’Oculistica anche sul territorio. Avere un Direttore di così tanta esperienza e competenza è sicuramente un valore aggiunto per la nostra Azienda, soprattutto nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore alla cittadinanza”.

“Mi sento onorato di assumere la guida di questa Struttura e ringrazio la Direzione Generale per il continuo supporto e la fiducia nelle attività realizzate e progettate” prosegue il dottor Gian Luca Biletta. “Ho avuto la fortuna di poter sempre contare in reparto su uno staff giovane e dalla grande professionalità e ciò ci permetterà, grazie alle loro capacità e alle loro forti potenzialità, di continuare a lavorare sviluppando progetti di eccellenza per l’Ospedale e per il Territorio”.

La Struttura Complessa di Oculistica dell’ASL CN2 effettua attività di prevenzione, diagnosi, terapia medica e chirurgica ed attività di controllo di tutte le patologie dell’occhio. Dispone di qualificati professionisti e delle più avanzate attrezzature esistenti attualmente (fluorangiografia digitale, OCT, angioOCT, etc). Nel corso del 2025 la Struttura ha registrato un’intensa attività clinica, erogando complessivamente 7.384 visite oculistiche, di cui 1.277 in ambito pediatrico. Nello stesso periodo sono stati eseguiti 2.224 interventi di cataratta. Il centro si conferma, inoltre, tra i principali punti di riferimento regionali per il trapianto di cornea, posizionandosi al secondo posto in Piemonte per numero di interventi, con quasi 100 procedure effettuate ogni anno.

Nel quadro della programmazione delle attività di prossimità, il nuovo Direttore è già all’opera per promuovere nei prossimi mesi un pacchetto di iniziative mirate alla prevenzione e alla tutela della salute visiva lungo tutto l’arco della vita: open day dedicati ai bambini tra i 3 e i 6 anni per la prevenzione dell’ambliopia, con il coinvolgimento degli ortottisti anche attraverso interventi di prevenzione direttamente negli asili, e un sabato di open day rivolto alla popolazione adulta e anziana, finalizzato all’individuazione precoce di maculopatia e glaucoma.