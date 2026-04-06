Per Pasqua, Tenda aperto fino a martedì 7 aprile dalle 6 alle 23

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato giovedì 2 aprile.

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Estesa di un giorno l'apertura pasquale del tunnel di Tenda. Da domani 3 aprile il tunnel sarà aperto dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45, non solo fino al giorno 6, ma fino a martedì 7.

A deciderlo la Cig, che ha allungato di un giorno l'apertura senza fasce orarie. Perché in tanti torneranno a casa il giorno dopo Pasquetta.

Mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile il Tenda sarà aperto dalle 6 alle 8, con ultimo passaggio dall'Italia alle 7,30 e dalla Francia alle 7,45. Un unico passaggio nella fascia centrale del giorno, dall'Italia alle 12,15 e dalla Francia alle 12,30.

Poi, dalle 18 alle 21 con ultimo passaggio dall'Italia alle 20,30 e dalla Francia alle 20,45.

Sabato 11 e domenica 12 aprile Tenda aperto dalle 6 alle 23, sempre con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45.

Da lunedì 13 aprile a venerdì 24 aprile il Tenda sarà CHIUSO h 24 per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale.





