Tra cielo e terra al cospetto del Monviso: Datameteo Educational "corre con il vento" e premia il coraggio di Matteo

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato giovedì 2 aprile.

***

Volare non è solo una questione di altitudine, ma di orizzonti che si allargano e barriere che si infrangono. È questa la filosofia che anima Datameteo Educational OdV-ETS, l'associazione che ha fatto della sostenibilità del pianeta e della solidarietà la propria missione primaria. Attraverso il progetto "Correre con il vento", l'associazione regala un nuovo modo di vivere il cielo, aprendo opportunità sportive, turistiche e inclusive uniche, come i magici voli in mongolfiera a Busca e all'imbocco della Valle Maira, proprio al cospetto del maestoso Monviso.

Il progetto unisce la bellezza del paesaggio alla mobilità dolce e all'inclusione sociale, rendendo il cielo accessibile a tutti, come dimostrato dalle recenti iniziative "Balloon e Bike del Monviso". Ma al centro di queste esperienze ci sono sempre le persone e le loro storie.

La storia di Matteo: oltre le nubi

Tra i protagonisti di questa avventura c'è Matteo, un ragazzo la cui determinazione ha trovato ali proprio in questo progetto. La sua storia rappresenta l'essenza stessa di "Correre con il vento": la mongolfiera diventa uno strumento educativo e inclusivo formidabile, capace di far provare la sensazione di libertà assoluta.

Per Matteo, salire a bordo e fluttuare leggero tra i venti ha significato superare i timori iniziali per lasciarsi avvolgere dallo spettacolo della natura al risveglio, condividendo una mattina da sogno in alta quota con il campione del volo silenzioso e volontario dell’associazione John Aimo. Nel cesto della mongolfiera, non si è mai sentito un semplice passeggero, ma una parte attiva del volo.

La 15° Giornata della Meteorologia: Busca vola

I traguardi di progetti come questo verranno celebrati durante la 15° Giornata Meteo 2026, che si terrà a Busca dal 10 al 12 aprile 2026. L'evento, intitolato "Busca Vola ed Innova il Clima a Km Zero", trasformerà la città in un polo di scienza, volo e fantasia.

Il programma prevede laboratori esperienziali, mostre e iniziative diffuse presso il Parco Museo dell'Ingenio. Il momento culminante per la storia di Matteo si terrà la sera di venerdì 10 aprile, durante l'evento speciale intitolato "TALK METEO: UN METEOROLOGO DEL NOSTRO TEMPO" al Teatro Civico di Busca

In questa prestigiosa cornice serale, Matteo riceverà ufficialmente il "Premio Membro di Equipaggio", un riconoscimento per il suo spirito, il suo coraggio e per aver incarnato perfettamente i valori di inclusione e partecipazione promossi da Datameteo Educational.

Le parole di John Aimo

A testimoniare il valore di questo progetto e l'emozione per il premio a Matteo è John Aimo della John Aimo Balloons, pilota pluricampione e storico volontario dell'associazione, che ha accompagnato in volo innumerevoli sognatori con la mongolfiera inclusiva “Air Duo Chair”:

"Come pilota e volontario di Datameteo Educational, la gioia più grande non è raggiungere quote elevate, ma vedere l'espressione negli occhi di chi si solleva da terra con noi. Il progetto 'Correre con il vento' è nato esattamente per questo: dimostrare che il cielo non ha barriere. Matteo ha affrontato la sua esperienza non da semplice spettatore, ma con l'attenzione, il coraggio e la passione di un vero aviatore e sognatore.”

Aggiunge poi Adele Gesso: la prima pilota diversamente abile al mondo in carrozzina:” Consegnargli il premio di 'Membro di equipaggio il prossimo 10 aprile non è solo un atto simbolico, ma il riconoscimento ufficiale che, lassù tra le nuvole al cospetto del Monviso, siamo tutti uguali e capaci di volare. È un onore averlo a bordo con noi. Il vento oltre a farci correre parla per noi"

“In questi anni – afferma la vicesindaca con delega ai Servizi sociali Beatrice Aimar – abbiamo lavorato intensamente per rendere Busca sempre più accessibile e fruibile da parte di tutti, mantenendo costante l’attenzione verso l’inclusione. Offrire anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere l’esperienza del volo in mongolfiera rappresenta un importante segno di inclusività che valorizza la nostra città. Desidero inoltre rinnovare il mio ringraziamento all’associazione Datameteo Educational e al suo presidente Paolo Caraccio per questa opportunità e per le numerose iniziative dedicate al tema del clima, che coinvolgono anche gli studenti delle scuole del territorio. Vi aspettiamo a Busca nel fine settimana del 10, 11 e 12 aprile.”

Se non vi abbiamo convinto ecco cosa ne pensa Marco Marin pilota di Giroinmongolfiera altro nostro partner: "È quell’attimo in cui il cesto diventa leggero che ti fa capire il senso di tutto il nostro lavoro: nonostante le ore di preparazione, il freddo dell’alba, le verifiche e i controlli, è quel momento — quel passaggio impercettibile da essere ancorati al suolo a sentirsi sospesi nell’aria — che ti emoziona davvero. È lì che il volo diventa qualcosa di più di una semplice esperienza: diventa una scoperta di leggerezza, meraviglia e libertà, una sensazione che resta dentro e che vale la pena vivere almeno una volta nella vita"

Sognatori vi aspettiamo. Info: www.giornatameteo.com