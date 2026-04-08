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Carollo premiato al Quirinale per la medagli alle Olimpiadi invernali
OLIMPIADI INVERNALI / Mattarella riceve i medagliati di Milano Cortina 2026: orgoglio per il cuneese Martino Carollo [VIDEO]
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Sport invernali | 08 aprile 2026, 18:34

OLIMPIADI INVERNALI / Mattarella riceve i medagliati di Milano Cortina 2026: orgoglio per il cuneese Martino Carollo [VIDEO]

Il borgarino, bronzo nella staffetta di sci di fondo, tra gli azzurri al Quirinale con il CONI: riconsegna della bandiera in diretta Rai2 dal Salone dei Corazzieri

Carollo premiato al Quirinale per la medagli alle Olimpiadi invernali

Carollo premiato al Quirinale per la medagli alle Olimpiadi invernali

Oggi, mercoledì 8 aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la squadra italiana dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, in una cerimonia al Salone dei Corazzieri alle 16.30, trasmessa in diretta su Rai 2. 

Tra i protagonisti c'era il borgarino Martino Carollo, atleta cuneese che ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x7,5 km maschile di sci di fondo insieme a Davide Graz, Elia Barp e Federico Pellegrino, riportando l'Italia sul podio dopo 20 anni dall'oro di Torino 2006.

Carollo, originario di Borgo San Dalmazzo, è stato tra i vincitori di medaglia e quarti classificati invitati, guidati dal presidente CONI Luciano Buonfiglio e dal CIP Marco Giunio De Sanctis. Il momento clou è stata la riconsegna della bandiera italiana agli alfieri azzurri Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner.

Per la provincia di Cuneo, l'impresa di Carollo rappresenta un vanto locale: la sua frazione in salita ha contribuito al sorpasso decisivo di Pellegrino sulla Finlandia, sigillando la 19ª medaglia azzurra. L'evento celebra l'eccellenza sportiva italiana post-Milano Cortina.

IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE:

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