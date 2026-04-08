OLIMPIADI INVERNALI / Mattarella riceve i medagliati di Milano Cortina 2026: orgoglio per il cuneese Martino Carollo [VIDEO]

Oggi, mercoledì 8 aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la squadra italiana dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, in una cerimonia al Salone dei Corazzieri alle 16.30, trasmessa in diretta su Rai 2.

Tra i protagonisti c'era il borgarino Martino Carollo, atleta cuneese che ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x7,5 km maschile di sci di fondo insieme a Davide Graz, Elia Barp e Federico Pellegrino, riportando l'Italia sul podio dopo 20 anni dall'oro di Torino 2006.

Carollo, originario di Borgo San Dalmazzo, è stato tra i vincitori di medaglia e quarti classificati invitati, guidati dal presidente CONI Luciano Buonfiglio e dal CIP Marco Giunio De Sanctis. Il momento clou è stata la riconsegna della bandiera italiana agli alfieri azzurri Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner.

Per la provincia di Cuneo, l'impresa di Carollo rappresenta un vanto locale: la sua frazione in salita ha contribuito al sorpasso decisivo di Pellegrino sulla Finlandia, sigillando la 19ª medaglia azzurra. L'evento celebra l'eccellenza sportiva italiana post-Milano Cortina.