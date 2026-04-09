“Due passi per il Parkinson”: camminata solidale a Mondovì

In occasione della giornata mondiale del Parkinson l’associazione Granda AMA in collaborazione con i reparti di Neurologia e Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale di Mondovì promuove sabato 11 aprile a Carassone Mondovì la camminata “…due passi per il Parkinson”.
L’evento prevede l’accoglienza alle ore 14,30 presso il Centro Anziani a cui seguirà una passeggiata di circa 1,5 Km con soste guidate ed attività motorie nei parchi del quartiere. Alle 16 presso il salone del Centro Anziani incontro con i Sanitari sulla tematica “Il coraggio di osare”. A seguire rinfresco.
L’evento è aperto a tutti previa prenotazione al numero 393 7888405 dopo le ore 17. In caso di maltempo la manifestazione è confermata ma non verrà effettuata la camminata.
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dell'Asl Cn1, della Città di Mondovì, dell’associazione Granda A.M.A. e l’associazione La Parkimaca.