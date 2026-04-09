“I libri e le rose” a Bra: quinta edizione tra letture, giochi e beneficenza

Anche in questo mese di aprile la Biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra ripropone l’appuntamento con “I libri e le rose”, iniziativa di promozione della lettura che riprende una tradizione catalana secondo cui il 23 aprile di ogni anno – Giornata mondiale del libro – si festeggia San Jordi (San Giorgio), patrono di Barcellona. L’usanza vuole che in questa giornata gli uomini regalino alla propria innamorata una rosa, mentre questa a sua volta donerà un libro al suo spasimante.

Sotto la Zizzola l’evento, giunto alla sua quinta edizione, verrà anticipato a sabato 18 aprile 2026: per tutta la giornata (dalle 10 alle 18) la struttura di via Guala ospiterà una speciale edizione del Mercatino del libro usato che prevede l’omaggio di una rosa per ogni acquisto. Offerta minima 5 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.

È inoltre previsto un fittissimo calendario di appuntamenti per grandi e piccini. Nel corso della mattinata sono in programma le letture dedicate ai più piccoli di Bibliobebè: dalle 9,30 spazio ai bimbi 9/18 mesi, mentre dalle 11 sarà la volta della fascia 19/35 mesi. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Non è richiesta invece la prenotazione per l’appuntamento con il gioco euristico con Stefania, che si terrà dalle 9,30 alle 12 sempre presso la sala conferenze del Centro Arpino, né per l’incontro dedicato al massaggio infantile curato dall’AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) in programma dalle 9,30 alle 12.

Il vicino Museo del giocattolo ospiterà invece due incontri informativi per genitori di bambini 0-6 anni tenuti da Stella Nesci, educatrice professionale specializzata in infanzia e consulente genitoriale. Il primo, in programma alle 9,30, sarà dedicato a “Il sonno nei primi due anni: cosa aspettarsi davvero (e cosa no)”, mentre alle 11 seguirà “Parole che nascono: come stimolare il linguaggio fin dai primi mesi”. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite anche per la lettura ad alta voce a cura di Valentina Dellavalle che si terrà in sala bambini a partire dalle 10,30 (3-7 anni).

Nel corso della mattinata, alle 10,30, è prevista anche la cerimonia di consegna del libro donato dall’Amministrazione comunale ai nuovi nati nel 2025, tradizionale gesto che punta ad incentivare l’avvicinamento fin da piccoli alla lettura (evento su invito).

Il programma prosegue nel pomeriggio con la riconsegna in sala bambini dei pupazzi ospiti della biblioteca per la Notte dei Pupazzi del giorno prima (dalle 14 alle 15). Inoltre, il cortile della struttura ospiterà a partire dalle 14,30 un’esibizione di scacchi viventi a cura dell’associazione “Il Posto degli Scacchi”. A seguire, l’associazione e il Circolo Damistico Bartoloni offriranno ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in gare di scacchi e dama dalle 16.30 alle 18.30.

Intanto, alle 15 la sala bambini ospiterà una lettura animata a cura dei Nasi Rossi dell’associazione Arcobaleno VIP, mentre dalle 14,30 alle 16,30 in sala adulti sarà possibile andare alla scoperta dei giochi da tavolo con i volontari dell’associazione Ordine della Rocca (11-16 anni). Quest’ultimo evento richiede la prenotazione sulla piattaforma www.eventbrite.it .

A partire dalle 16,30 è previsto in sala bambini anche un laboratorio scientifico a cura di Luca @dallapartestellare dal titolo “Missione Big Bang. Allaciate le cinture, si sperimenta”, dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

A chiudere la giornata, alle 17, la presentazione del libro di Sara Simoni “Segreti che sussurriamo alle ombre”, con Ilaria Daniele e Giulia Pes.

Tutti gli eventi organizzati dalla biblioteca rientrano nell’ambito del del progetto “Il piacere della lettura” della Fondazione CRC all’interno della rete “Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita!”.

Un accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrando con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.