Attenzione alle truffe Tari: Sms falsi colpiscono Cuneo e Bra

Arrivano segnalazioni dai comuni di Cuneo e Bra, dove malintenzionati stanno inviando SMS che segnalano presunti pagamenti irregolari della Tari, la tassa sui rifiuti, spingendo i contribuenti a contattare numeri sospetti – a volte a pagamento come quelli che iniziano per 893 – per "sanare" la situazione.
Il Comune di Cuneo chiarisce con fermezza di non utilizzare mai Sms per comunicazioni di questo tipo e invita tutti i cittadini a ignorare tali messaggi. In caso di dubbi, l’unico canale sicuro è l’Ufficio Tributi, contattabile al numero 0171.444.333.
Anche il Comune di Bra lancia l’allarme sui tentativi di raggiro telefonico, confermando che si tratta di truffe phishing mirate a carpire dati personali o indurre pagamenti fraudolenti. Le amministrazioni locali rinnovano l’appello alla massima prudenza: verificate sempre attraverso i canali ufficiali e non rispondete a richieste non sollecitate.
Per evitare brutte sorprese diffidate dunque di comunicazioni sospette, non richiamate numeri indicati e segnalate eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti.