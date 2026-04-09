VOLLEY / Al PalaManera di Mondovì è tornata la magia di "In campo col campione"

Il grande volley scolastico è tornato protagonista al PalaManera. Mercoledì 8 aprile, il tempio della pallavolo monregalese ha ospitato l'edizione 2026 di "In campo col campione", l’evento che vede scendere sul parquet le eccellenze sportive degli istituti superiori della città.

L'iniziativa, organizzata dai docenti di scienze motorie di Mondovì con il patrocinio del Comune di Mondovì e la collaborazione del Mondovì Volley, rappresenta il culmine di un percorso iniziato tra i banchi e nelle palestre scolastiche.

12 le classi-squadre a darsi battaglia in una mattinata interamente dedicata ai valori dello sport. I team sono approdati a questa fase finale dopo aver superato una dura selezione inter-scolastica, pronti a contendersi il titolo in un clima di sana competizione.

Le "Pumine" del Mondovì Volley sono scese in campo al fianco degli studenti indossando i panni del "libero", mettendo la loro esperienza al servizio dei giovani atleti. Al termine di una mattinata di sfide intense, ecco il posizionamento definitivo delle squadre:

1° posto - 4A SCIENZE APPLICATE - I.I.S.S. "G. Cigna" (Giulia Picchiotti)

2° posto - 3B SERVIZI COMMERCIALI - IIS "Giolitti Bellisario" (Anna Imarisio)

3° posto - 4C SALA ACCOGLIENZA - IIS "Giolitti Bellisario" (Francesca Bosso)

4° posto - 3P SCIENTIFICO TRADIZIONALE - Liceo "Vasco Beccaria Govone" (Sara Colombano)

5° posto - 3S SCIENTIFICO SPORTIVO - Liceo "Vasco Beccaria Govone" (Alice Munari)

6° posto - 3L ECONOMICO SOCIALE - Liceo "Vasco Beccaria Govone" (Giada Sangoi)

7° posto - 4A CHIMICI - I.I.S.S. "G. Cigna" (Beatrice Fissore)

8° posto - 4A MANUTENTORI GARELLI - I.I.S.S. "G. Cigna" (Anna Aliberti)

9° posto - 4A AGRARIO - I.I.S.S. "G. Cigna" (Elisa Bole)

10° posto - 3E LINGUISTICO - Liceo "Vasco Beccaria Govone" (Anna Sclavo)

11° posto - 3A CUCINA - IIS "Giolitti Bellisario" (Isabella Monaco)

12° posto - 4A GEOMETRI - I.I.S.S. "G. Cigna" (Chiara Bergese)

Un ringraziamento particolare va al Comune di Mondovì e alla Croce Rossa Italiana per l’indispensabile supporto logistico e sanitario. Si ringraziano inoltre per il prezioso contributo nella gestione tecnica e organizzativa del torneo i ragazzi dell'indirizzo Professionisti dello sport, dell’alimentazione e della promozione del territorio del Giolitti Bellisario di Mondovì e gli studenti della 5A Liceo Scientifico Scienze Applicate. Il successo della manifestazione è frutto della sinergia tra la scuola, il territorio e il mondo del professionismo sportivo.