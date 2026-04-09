VOLLEY B1F / A Mondovì arriva Cagliari, inizia il rush finale per il "Puma"

Con la sfida casalinga alla Pan Alfieri Cagliari, in programma sabato 11 aprile alle 15, inizia l’ultimo mese di partite per la formazione di B1 del Mondovì Volley.

Il Palamanera vedrà dunque il ritorno in campo del “Puma” dopo la pausa pasquale ad un orario insolito, stabilito per facilitare la trasferta in continente della compagine sarda.

All’andata, in una sfida giocata alle 16 per lo stesso motivo, capitan Aliberti e compagne seppero conquistare un prezioso successo per 3-0. A guidare la carica furono tre atlete capaci di concludere la loro fatica a 14 punti, l’opposto Giada Sangoi, la centrale Chiara Bergese e la schiacciatrice Elisa Bole. La sfida casalinga lancia un insieme di cinque partite che segnano la parte finale della stagione di Mondovì Volley.

Al momento sesta, la formazione rossoblù deve per lo meno recuperare terreno su Palau quinta, in modo da trovare la miglior posizione possibile in classifica per qualsiasi sviluppo futuro. Al momento la compagine cagliaritana si trova all’undicesimo posto in classifica con 18 punti conquistati. La lotta per non retrocedere coinvolge ancora sei compagini, e quindi ogni singolo punto per la formazione ospite può significare un passo avanti indispensabile.

Conscia dell’importanza complessiva della gara del Palamanera è la centrale Chiara Bergese, la quale fa anche il punto sulle ultime settimane di lavoro: “Queste settimane senza partite sono state utili per focalizzarci sulle ultime che dobbiamo giocare. Abbiamo lavorato molto su muro-difesa, che può essere una grande arma nelle prossime partite. La gara di sabato potrà già essere decida da questo: Cagliari è una squadra che attacca molto bene e dunque servirà qualità in seconda linea, con molta concentrazione e molta pazienza che dovranno guidarci a trovare i tre punti che vogliamo.”

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita.

Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità. La giornata avrà avvio alle 14.00 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria.