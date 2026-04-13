Digitalizzazione e IA: la Camera di commercio fa rete con i Centri di eccellenza

Trasformare la transizione digitale da sfida insormontabile in una leva di crescita economica per le micro e piccole imprese del territorio.

Con questo obiettivo, la Camera di commercio di Cuneo ha siglato oggi, presso la Sala del Consiglio del Comune di Cuneo, i protocolli d’intesa con tre pilastri dell'innovazione nazionale e regionale: il CIM (Competence Industry Manufacturing), la Fondazione Piemonte Innova e l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (AI4I).

La scelta della Sala del Consiglio del Comune di Cuneo sottolinea una visione condivisa: i temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale non riguardano solo il comparto privato, ma rappresentano una necessità impellente da cui non possono più prescindere anche gli Enti Locali. Per questa sinergia e per l'ospitalità ricevuta, la Camera di commercio ha rivolto un particolare ringraziamento all'amministrazione comunale.

"L'accordo con CMI, AI4Industry e Piemonte Innova rappresenta un passo decisivo per accelerare la transizione digitale e l’innovazione delle nostre imprese. Unendo queste eccellenze, mettiamo a disposizione del territorio competenze d’avanguardia e strumenti concreti per rafforzare la competitività del tessuto produttivo cuneese attraverso una sinergia pensata per abbattere quel solco culturale e dimensionale che spesso separa la piccola impresa dalla trasformazione digitale”, dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. “La nostra missione è trasformare la tecnologia in opportunità di crescita reale perché non vogliamo che la digitalizzazione sia un fattore di esclusione ma una leva di crescita economica."

L’appuntamento odierno, aperto dall’intervento della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, ha sancito la firma di un accordo che sigla ufficialmente la nascita di un ecosistema di accelerazione, una sinergia pensata per abbattere quel solco culturale e dimensionale che spesso separa la piccola impresa dalla trasformazione digitale. In un mercato globale dove la competitività è ormai appesa a un filo digitale, l’isolamento rappresenterebbe il preludio dell’irrilevanza economica: la rete creata oggi agisce come una "corsia preferenziale" per permettere anche alla micro-impresa cuneese di accedere a competenze regionali e nazionali altrimenti inarrivabili.

Attraverso il Punto Impresa Digitale (PID) camerale, la Camera di commercio si trasforma in un hub logistico dell'innovazione. In questo spazio condiviso, l’esperienza ventennale di Fondazione Piemonte Innova guida le imprese trasformare i dati in asset strategici per decisioni più consapevoli, mentre l'Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (AI4I) apre le porte a strumenti operativi come la piattaforma SUK e l'iniziativa AI Match, rendendo l'IA una tecnologia accessibile e sostenibile anche per le realtà produttive minori. A consolidare questo ponte verso la digitalizzazione interviene il CIM, che proietta il manifatturiero locale verso l’Industria 5.0 attraverso linee pilota dedicate alla fabbrica digitale e la formazione d'alto livello della sua Academy.

“L’intelligenza artificiale è un fattore di competitività per il sistema produttivo, a partire dalle piccole e medie imprese. Il nostro impegno è costruire strumenti operativi, come il SUK e iniziative come AI Match, che consentano alle imprese di accedere in modo semplice e strutturato a competenze e soluzioni”, afferma il direttore di AI4I Antonio Calegari. “Solo rafforzando il collegamento tra domanda industriale e capacità tecnologica possiamo accompagnare una trasformazione reale. Il lavoro con i territori è essenziale per rendere questo processo diffuso ed efficace.”

“Il rinnovo della collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo è per noi motivo di grande orgoglio perché ci consente di consolidare il nostro ruolo di soggetto pubblico-privato nato proprio per supportare le PMI nell’individuare il valore strategico dei DATI come leva per generare conoscenza, migliorare i processi e guidare le decisioni”, sottolinea Elena Baralis, Presidente di Fondazione Piemonte Innova e prorettore del Politecnico di Torino. “Siamo pronti a contribuire fattivamente a questo ecosistema integrato, in cui competenze scientifiche, capacità tecnologiche e conoscenza del tessuto produttivo convergono per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale e sostenere in modo concreto la competitività delle imprese.”

"L'accordo siglato questa mattina insieme alla Camera di commercio di Cuneo, rafforza quanto già avviato dal nostro centro di competenza sul territorio nazionale, secondo il modello dell'Hub and Spoke. Un modello che ci permette di ascoltare le esigenze delle imprese locali e delle specifiche filiere industriali forti non solo nell'automotive ma anche nell'agritech e nell'agrifood, supportandole in modo puntuale, attraverso interventi tarati sui loro quotidiani bisogni: formazione, sviluppo progettuale, prototipazione e sperimentazione. Il nostro spazio d'innovazione, dedicato al trasferimento tecnologico delle imprese cuneesi, all'interno di Michelin, il più grande plant europeo dell'industria del pneumatico, ci consente di essere concretamente al fianco delle Imprese e di poter entrare nei processi produttivi delle aziende, di portare non solo le tecnologie ma soprattutto le competenze e le soluzioni operative di cui l’industria necessita per crescere, generando un impatto misurabile sul business e sul territorio", ha dichiarato Enrico Pisino, CEO del Competence Center Nazionale, CIM.

Le convenzioni attiveranno percorsi concreti di assessment, formazione e trasferimento tecnologico. L’obiettivo è chiaro: governare il cambiamento per assicurare che il progresso tecnologico si traduca in crescita etica e resilienza, costruendo una provincia pronta per le sfide future e attrattiva verso le nuove generazioni.