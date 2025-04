Era domiciliato a Cervere l'uomo fermato per abusi su una undicenne a Mestre, in Veneto

A novembre 2024 risultava domiciliato a Cervere, in provincia di Cuneo, l'uomo di 45 anni fermato giovedì scorso a Mestre dai carabinieri per abuso sessuale su minore. La vittima, una bambina di 11 anni, aggredita in viale San Marco.



Come riporta il “Corriere Veneto”, Massimiliano Mulas, sardo originario di Tempio Pausania, avrebbe seguito la giovane di rientro a casa dalla palestra per avvicinarla alle spalle e poi violentarla nell'androne del palazzo mentre era al telefono con un'amica. Provvidenziale per la cattura dell'aggressore, insieme ai filmati della videosorveglianza, proprio quella chiamata che, suo malgrado, hanno reso l'amica testimone della tragedia che si stava consumando. L'uomo è stato rintracciato a distanza di qualche ora, nella notte tra giovedì e venerdì, e sottoposto a fermo di iniziato di delitto in esecuzione della misura di polizia giudiziaria disposta dal pm di turno.



A quanto si apprende sempre dalla testata veneta, ad aggravare la posizione dell'uomo ci sono precedenti penali con relative condanne, una nel 2006 in Veneto a otto anni di reclusione, per aver violentato, o tentato di farlo, due studentesse nel Padovano e un'altra ancora precedente a 4 anni e mezzo, per rapina e violenza sessuale ai danni di una turista in vacanza a Pieve di Cavalese, in Trentino.



Noto alle forze dell'ordine persino durante la sua permanenza nel Cuneese, che il 10 novembre scorso registrarono a suo carico fatti simili.



Oggi l'uomo è residente a Perugia e si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo di fronte al gip in programma lunedì 14 aprile.