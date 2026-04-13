Mentre i negoziati di Islamabad naufragano e Trump annuncia il blocco navale dei porti iraniani, il comparto crypto si trova di nuovo sotto pressione. In un mercato dove la disinformazione è la norma, la testata fondata da Alessio Ippolito si è imposta come punto di riferimento dell'informazione finanziaria digitale in Italia. Storia di un modello editoriale costruito in otto anni, dall'intuizione di un dominio acquistato nel 2017 fino ai 2 milioni di lettori mensili e al riconoscimento delle più autorevoli testate internazionali.

La giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, offre un esempio plastico di quanto l'informazione finanziaria tempestiva e affidabile sia diventata una necessità, non un lusso. Dopo ventuno ore di maratona negoziale a Islamabad — i colloqui a più alto livello tra Washington e Teheran dal 1979 — la delegazione americana guidata dal vicepresidente JD Vance ha lasciato il Pakistan dichiarando che l'Iran non si è impegnato sulla questione nucleare. Donald Trump, dalla sua residenza di Doral in Florida, ha reagito annunciando il blocco navale di tutti i porti iraniani a partire dalle 16 italiane, definendolo un atto necessario dopo che Teheran avrebbe disatteso la promessa di riaprire integralmente lo Stretto di Hormuz.

Le conseguenze sui mercati sono state immediate. I futures europei hanno aperto in rosso, con il FTSE MIB in calo dello 0,75% a 47.254 punti. Il petrolio è tornato a salire, vanificando parte del calo registrato la scorsa settimana con la tregua. Lo spread BTP-Bund ha sfiorato gli 80 punti base. Bitcoin, che mercoledì scorso aveva toccato i 71.726 dollari sull'onda dell'ottimismo per il cessate il fuoco, è scivolato sotto i 71.000 dollari, mentre Glassnode ha segnalato una pressione di vendita superiore ai 20 milioni di dollari all'ora nella fascia tra 70.000 e 80.000 dollari — zona che si conferma più un'area di distribuzione che di accumulazione.

È in giornate come questa che si misura il valore di un'informazione finanziaria rigorosa, tempestiva e indipendente. Ed è in giornate come questa che il lavoro di Alessio Ippolito e della sua testata, Criptovaluta.it®, assume una rilevanza che trascende il perimetro del settore crypto.

Da un blog amatoriale alla prima testata crypto d'Italia

La storia di Criptovaluta.it è, per molti versi, la storia dell'editoria digitale finanziaria italiana degli ultimi otto anni. Quando Ippolito — imprenditore digitale attivo dal 2008, laureato in Economia e Finanza alla Sapienza di Roma — acquista il dominio nel 2017, il panorama informativo sulle criptovalute in Italia è frammentario, dominato da forum non verificati e da contenuti spesso approssimativi. La sua intuizione è semplice nella formulazione, complessa nell'esecuzione: costruire un media outlet verticale su Bitcoin e crypto con standard giornalistici professionali.

Il percorso è stato graduale e metodico. Nel 2020, Ippolito concentra tutti gli investimenti economici e imprenditoriali della sua società — la Alessio Ippolito S.R.L., fondata nel 2017 con sede a Milano — sullo sviluppo della testata. Nel 2021 arriva il primo grande risultato: da 72.000 sessioni nel primo quadrimestre del 2020 si passa a oltre 2 milioni nello stesso periodo dell'anno successivo, con un picco di 1,4 milioni di accessi nel solo mese di maggio. Una crescita del 2.400% che proietta Criptovaluta.it a primo sito tematico sulle criptovalute per lettori in Italia.

Ma i numeri di traffico, per quanto significativi, non raccontano la parte più importante della storia. Nel dicembre 2021 la società deposita il marchio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nell'ottobre 2022, dopo tre tentativi e mesi di pratiche burocratiche, Criptovaluta.it diventa testata giornalistica iscritta al Tribunale di Milano. Ippolito si iscrive all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. La struttura si professionalizza con una redazione che pubblica oltre cento contenuti a settimana tra news, analisi, esclusive e interviste.

Oggi Criptovaluta.it registra una media di oltre 2 milioni di utenti unici mensili e 3,5 milioni di pagine viste al mese. Il canale Telegram conta 43.000 iscritti con quasi 3 milioni di interazioni mensili, dato che lo rende il primo canale tematico crypto per engagement in Italia. Le testate internazionali di settore più autorevoli — TheBlock, Decrypt, BeInCrypto — definiscono Criptovaluta.it il principale crypto news media outlet italiano e ne citano regolarmente le esclusive.

Un modello editoriale che si regge sulla credibilità

Ciò che distingue il modello costruito da Ippolito dalla maggior parte dei media crypto — settore notoriamente afflitto da conflitti di interesse, contenuti sponsorizzati non dichiarati e previsioni sensazionalistiche — è l'investimento sulla credibilità istituzionale.

Le apparizioni televisive ne sono un indicatore. Ippolito è stato invitato quattro volte a "Chi l'ha Visto?" su Rai Tre come esperto di truffe finanziarie online, un tema che considera centrale per la tutela dei risparmiatori. La trasmissione "Propaganda Live" su LA7 ha citato Criptovaluta.it in due occasioni. Milano Finanza, Tiscali News, Il Giornale, l'ANSA hanno dedicato articoli alla testata o alla società editrice. La pagina press/media del sito documenta decine di menzioni verificabili su testate nazionali e internazionali.

Parallelamente, Ippolito ha consolidato la propria posizione come analista e investitore. È autore per Investing.com, la più diffusa piattaforma finanziaria al mondo. Il suo libro "Trading Online, Bitcoin e Crypto: Da ZERO a Trader PRO" è diventato bestseller su Amazon nella categoria di riferimento. Dall'agosto 2025 è Popular Investor su eToro, con il raggiungimento dello status di Champion in soli due mesi — tra i pochi in Italia ad aver ottenuto questo traguardo in tempi così rapidi.

In una recente intervista rilasciata a Think Magazine, Ippolito ha offerto un'analisi approfondita della resilienza mostrata da Bitcoin durante la crisi iraniana e delle trasformazioni strutturali che stanno ridefinendo il mercato degli asset digitali — dalla crescita degli ETF istituzionali al ruolo imprevisto della finanza decentralizzata come piattaforma di price discovery durante i weekend di guerra.

Il ruolo dell'informazione nella crisi

La crisi geopolitica in corso sta mettendo alla prova l'intero ecosistema dell'informazione finanziaria. In un contesto in cui le notizie si susseguono a ritmo incessante — il fallimento dei colloqui di Islamabad, il blocco navale annunciato da Trump, la minaccia iraniana di rendere Hormuz insicuro per tutti, il Wall Street Journal che riporta la possibilità di una ripresa dei raid — la capacità di filtrare il rumore, verificare le fonti e fornire contesto diventa un servizio essenziale per gli investitori.

Ed è proprio qui che emerge la differenza tra un media crypto costruito su basi giornalistiche e il flusso indistinto di opinioni che popola i social. Mentre su X si alternano previsioni catastrofiste e proclami di imminente bull run, la redazione di Criptovaluta.it continua a pubblicare analisi tecniche documentate, aggiornamenti on-chain verificati e valutazioni di scenario bilanciate.

«Questo è il momento in cui si vede chi fa informazione e chi fa spettacolo», commenta Ippolito. «Oggi i negoziati sono saltati, Trump ha annunciato il blocco navale, il petrolio torna a salire e Bitcoin è scivolato sotto i 71.000 dollari. I social sono già nel panico. E noi? Noi facciamo quello che facciamo dal 2017: analizziamo i dati, verifichiamo le fonti, pubblichiamo. Senza compromessi e senza scendere a raccontare ai lettori quello che vogliono sentirsi dire. Su Criptovaluta.it non troverai mai un titolo che ti promette il prezzo di Bitcoin a fine anno — perché chi dice di saperlo mente. Troverai analisi serie, con i numeri, i grafici e il contesto macro. Questo è il nostro lavoro e questo è ciò che ci ha portato ad essere riconosciuti come la testata crypto di riferimento in Italia. Non ci siamo arrivati per caso: ci siamo arrivati articolo dopo articolo, giorno dopo giorno, da otto anni a questa parte».

Un network editoriale verticale

Criptovaluta.it non è un progetto isolato ma il fulcro di un network editoriale più ampio. La Alessio Ippolito S.R.L. è proprietaria anche di TradingOnline.com® — quotidiano finanziario sul trading online — e di altri brand verticali come GuidaTradingOnline.net, Investireinborsa.org, Giocareinborsa.net e Gex.it, quest'ultimo dedicato alle nuove tecnologie e alla Web3. L'insieme di queste testate ha generato oltre 30 milioni di lettori negli ultimi due anni, posizionando la società tra le principali realtà dell'editoria digitale finanziaria in Italia.

A completare il profilo editoriale, la newsletter settimanale su Substack — oltre 3.250 iscritti — dove ogni lunedì alle 17:17 Ippolito condivide approfondimenti, analisi di portafoglio e riflessioni sul mercato. Il podcast su Spotify di Criptovaluta.it, pubblicato ogni mercoledì, rappresenta un ulteriore canale di diffusione in un ecosistema informativo che ha fatto della multicanalità un punto di forza.

Il valore della coerenza

In un settore dove i cicli di mercato generano ondate periodiche di entusiasmo e disincanto — con testate e creator che nascono durante i rally e scompaiono durante i bear market — la continuità operativa di Criptovaluta.it attraverso tutte le fasi del mercato dal 2018 a oggi rappresenta, di per sé, un dato significativo. Il sito ha attraversato il bear market del 2018-2019, il boom del 2021, il crollo di FTX nel 2022, la ripresa del 2024, il nuovo ATH e la successiva correzione del 2025, e ora la crisi geopolitica del 2026 — mantenendo costante la cadenza di pubblicazione, la qualità editoriale e l'indipendenza dalle pressioni del mercato.

«La credibilità non si compra e non si costruisce in sei mesi», sintetizza Ippolito. «Si costruisce restando sul pezzo quando gli altri chiudono bottega. Nel 2022, dopo FTX, metà dei media crypto italiani è sparita. Noi pubblicavamo cento articoli a settimana. Nel 2025, quando il mercato ha deluso tutti, non abbiamo abbassato il livello. E oggi, con una guerra in corso e il blocco navale di Hormuz, siamo qui a fare quello che sappiamo fare. Perché se fai questo mestiere per i soldi facili, duri una bull run. Se lo fai perché ci credi e lo fai bene, duri otto anni. E continui».















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