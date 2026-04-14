ARTI MARZIALI / Adele e Arturo in evidenza alla “Sharin Cup”, doppietta dell’ASD Judo Mondovì a Leinì

Sabato 11 aprile 2026 il Palasport di Quiliano (SV) ha ospitato la quinta edizione della “Sharin Cup”, aperta agli Esordienti A e B, ai Cadetti, ai Junior e Senior, sia maschili che femminili, tesserati Fijlkam.

Il trofeo, egregiamente organizzato dalla società Sharin Judo, assegnava i punti per il conseguimento del 1°, 2° e 3° dan. Adele Gallo, quinta classificata, ed Arturo Colombo, medaglia d’argento, hanno rappresentato al meglio l’ASD Judo Mondovì, guidata e preparata brillantemente dal Maestro Alessandro Brizio.

La compagine monregalese è stata protagonista anche domenica 12 aprile, al Pala Maggiore di Leinì per il “Randori Day”, ideato e promosso dalla Fijlkam Piemonte, per i Ragazzi, Fanciulli e Bambini A e B.

Gli atleti suddivisi in poule da 4, in base alle categorie di peso, si sono affrontati agli ordini dei giudici di gara e nei limiti del regolamento Fijlkam. Sette judoka per l’ASD Mondovì: Nora Gallo, esordiente assoluta, Giorgio Mirto e Stefani Viale Rafael conquistavano il secondo gradino del podio. Bronzo invece per Stefan Chelmus, Marco Roattino, Nicola Ambrousi e Andrea Lo Monaco.

Soddisfazione per la società monregalese e per tutti gli atleti, gratificati da una meravigliosa giornata di sport, incontri ed amicizia.

















