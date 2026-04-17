Tutto pronto ad Alasso per la 73esima Targa d'Oro: nel fine settimana in gara i campioni di ieri, oggi e domani

Giornata di vigilia, quella odierna, per la 73a Targa d’oro Città di Alassio, gara internazionale di bocce che terrà banco domani, sabato 18, e domenica 19 nella Città del Muretto e dintorni. Sono 1.038 in totale i protagonisti (221 quadrette Targa d’oro, 48 coppie Targa Rosa, 29 coppie Targa Junior Under 15): uomini e donne, dai 10 agli 80 anni, campioni - di ieri, oggi e domani -, ma anche tanti giocatori delle categorie inferiori. Un palcoscenico per tutti, senza età e senza frontiere, capace di resistere al tempo e di trovare sempre nuovi spunti lungo il suo percorso.

Molte le formazioni straniere (da Francia, Principato di Monaco, Svizzera e Slovenia): 16 nel tabellone principale, sette tra le donne (Targa Rosa Silvana Gioielli) e sei tra i giovani (Targa Junior Trofeo Boulenciel), di cui cinque croate tutte al femminile.

Ricco il programma della vigilia, con lezioni ludico-didattiche tenutesi questa mattina per i giovani studenti dell’Istituto Don Bosco (Targa Scuola) e, dalle ore 15, diversi appuntamenti a carattere promozionale e amatoriale: una mini competizione a coppie tra i portacolori bocciofile locali (Targa Special), un inedito incontro a quadrette tra giovani leve (Targa Futuro), una divertente gara al punto aperta a tutti (Targa Accosto) e una sfida tra rappresentanti delle istituzioni (Targa Vip).

Domani (sabato) il via alle ore 8 ad Alassio (Palaravizza, Fenarina), Albenga (Palasport, Parrocchia San Bernardino località Vadino), Diano Marina, Garlenda, Pietra Ligure e Loano. Dalle ore 13.45 Targa Rosa a Garlenda, Targa Junior a Pietra Ligure.

Sabato sera, ore 21.15, ottavi di finale al Palaravizza, trasformato per l’ennesima volta in un grande bocciodromo, preceduti dalla premiazione della quadretta che 25 anni fa ha alzato il trofeo con la maglia della Voltrese. Si tratta di Mauro Benetto, Alberto Cavagnaro, Stefano Delbene e Alessandro Rossi, più volte protagonisti della competizione, quest’anno al via ancora insieme con i colori della Savonese.

Domenica il via alle ore 8.30, al Palaravizza, con gli ottavi della Targa Rosa, dalle ore 10.30 in campo anche gli uomini con i quarti di finale della Oro. Nel pomeriggio, dalle 14.30, semifinali e finali. Gli ultimi tre turni, quindi dalle ore 10.30, saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla web tv federale topbocce.live.

Quattro i premi speciali da assegnare: Memorial Arrigo Caudera (miglior puntatore uomo delle finali), Memorial Beppe Andreoli (miglior bocciatore uomo delle finali), Memorial Lucia Bosio (miglior donna delle finali), Memorial Albino Cuneo (miglior giovane delle finali).

I campioni uscenti: Bocce Mondovì (Baccino, Carello, Cavallo, Montemerlo) nella Targa Oro, Borgonese (Perotto-Carlini) nella Targa Rosa e Nuova Del Corno (gemelli Riccardo e Tommaso Chittaro) nella Junior U15.

Da segnalate che nella giornata di sabato ad Alassio si terrà anche il sorteggio della Coppa Europa (C1), la massima competizione internazionale per club, più volte vinta da squadre italiane.

Dietro le quinte della Targa d’oro si nasconde un grande lavoro di squadra. Dal punto di vista operativo, la Asd Circolo La Fenarina, che da quattro anni si è caricata oneri e onori di questo storico appuntamento, al suo fianco ha la Gesco, partecipata del Comune, e si avvale della collaborazione e dell’ospitalità delle società bocciofile locali. Particolarmente prezioso è risultato quest’anno il supporto dello Staff del Comitato Ligure della Federbocce. Fondamentale l’apporto di Comune di Alassio, Regione Liguria e Fondazione De Mari. La manifestazione si svolge, come di consueto, sotto l’egida di Federazione Internazionale Bocce e Federazione Italiana Bocce.

Sito con tutti gli aggiornamenti: www.boccealassio.it

Brochure sfogliabile, con curiosità, saluti delle autorità, albo d’oro ed elenco iscritti: - link (https://anyflip.com/fzmhx/qimc/)