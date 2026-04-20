VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley accorcia e punta il Palau

La ventitreesima giornata del Campionato di Volley femminile di B1 (gir. A) ha visto le prime tre formazioni in classifica tutte vittoriose. Cominciamo dal Volley 2001 Garlasco, corsaro sul campo dell’Issa Novara. 3-0 il risultato finale a favore della capolista, che ormai è ad un passo dalla promozione in A3, traguardo che, salvo clamorosi e improbabili cataclismi, dovrebbe ricevere il crisma dell’ufficialità sabato prossimo nel testacoda contro il Volpiano. S
tesso discorso per la Florens Vigevano. La squadre allenata da Stefano Colombo è riuscita ad avere la meglio di un coriaceo Gso Villa Cortese, piegato solo al termine di un combattuto tie-break (15-13). Due punti d’oro per la formazione pavese, che a tre gare dalla fine ha portato a sei punti il distacco dal quarto posto, occupato proprio dal Gso. Sul velluto l’Acrobatica Alessandria, che nella trasferta in casa del Cogne Aosta si è imposta con un netto 3-0.
La squadra di coach Napolitano ha controllato le avversarie, anche grazie a una super prestazione di Agazzi, eletta meritatamente MVP. Gara mai in discussione, dunque, e valdostane che in tutti i set giocati non sono riuscite a superare i 20 punti. Grazie a questa vittoria l’Alessandria ha allungato dal Gso Villa Cortese, che come già detto è incappato nel passo falso in casa della Florens Vigevano. Successo sofferto per il Capo D’Orso Palau, che in casa ha avuto la meglio del Cus Torino per 3-2, al termine di un match all’insegna del grande equilibrio.
Vittoria in trasferta per il Mondovì Volley, che sul campo del Care Project Bellusco è riuscito a imporsi per 3-1. Pumine attente e determinate e trascinate dalle ottime prestazioni di Elisa Bole (23) e Anna Aliberti (19). Un successo fondamentale per restare nella scia del Palau e magari cercare di agganciare le sarde nelle ultime tre gare di campionato. Si accende la lotta retrocessione. Il Parella Torino ha superato al tie-break il Pan Alfieri Cagliari, invischiandolo di fatto nella bagarre salvezza.
Colpo esterno, infine, per il Chieri 76 in casa di un ormai spacciato Academy Vol-ley Volpiano (1-3). Nel prossimo turno il Mondovì Volley riceverà un Parella Torino praticamente all’ultima spiaggia e costretto a cercare l’impresa per tenere ancora accese le speranze di non retrocedere.
I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI RITORNO
PARELLA TORINO
PAN A. CAGLIARI
3-2
VOL-LEY VOLPIANO
CHIERI 76
1-3
FLORENS VIGEVANO
GSO VILLA CORTESE
3-2
CARE P. BELLUSCO
MONDOVI’ VOLLEY
1-3
ISSA NOVARA
V. 2001 GARLASCO
0-3
ACR. ALESSANDRIA
SD CCS COGNE AOSTA
3-0
CAPO D’ORSO PALAU
CUS TORINO
3-2
LA CLASSIFICA
1
VOLLEY 2001 GARLASCO
59
2
FLORENS VIGEVANO
57
3
ACR. ALESSANDRIA
54
4
GSO VILLA CORTESE
51
5
CAPO D’ORSO PALAU
45
6
MONDOVI’ VOLLEY
43
7
CARE P. BELLUSCO
31
8
CUS TORINO
30
9
SD CCS COGNE AOSTA
23
10
ISSA NOVARA
22
11
CHIERI 76
20
12
PAN A. CAGLIARI
20
13
PARELLA TORINO
16
14
ACADEMY VOLPIANO
12
PROSSIMO TURNO – 11^ GIORNATA DI RITORNO
CUS TORINO
ISSA NOVARA
25/04
V. 2001 GARLASCO
VOL-LEY VOLPIANO
MONDOVI’ VOLLEY
PARELLA TORINO
PAN A. CAGLIARI
ACR. ALESSANDRIA
CHIERI 76
FLORENS VIGEVANO
GSO VILLA CORTESE
CARE P. BELLUSCO
SD CCS COGNE AOSTA
CAPO D’ORSO PALAU