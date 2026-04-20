VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley accorcia e punta il Palau

La ventitreesima giornata del Campionato di Volley femminile di B1 (gir. A) ha visto le prime tre formazioni in classifica tutte vittoriose. Cominciamo dal Volley 2001 Garlasco, corsaro sul campo dell’Issa Novara. 3-0 il risultato finale a favore della capolista, che ormai è ad un passo dalla promozione in A3, traguardo che, salvo clamorosi e improbabili cataclismi, dovrebbe ricevere il crisma dell’ufficialità sabato prossimo nel testacoda contro il Volpiano. S

tesso discorso per la Florens Vigevano. La squadre allenata da Stefano Colombo è riuscita ad avere la meglio di un coriaceo Gso Villa Cortese, piegato solo al termine di un combattuto tie-break (15-13). Due punti d’oro per la formazione pavese, che a tre gare dalla fine ha portato a sei punti il distacco dal quarto posto, occupato proprio dal Gso. Sul velluto l’Acrobatica Alessandria, che nella trasferta in casa del Cogne Aosta si è imposta con un netto 3-0.

La squadra di coach Napolitano ha controllato le avversarie, anche grazie a una super prestazione di Agazzi, eletta meritatamente MVP. Gara mai in discussione, dunque, e valdostane che in tutti i set giocati non sono riuscite a superare i 20 punti. Grazie a questa vittoria l’Alessandria ha allungato dal Gso Villa Cortese, che come già detto è incappato nel passo falso in casa della Florens Vigevano. Successo sofferto per il Capo D’Orso Palau, che in casa ha avuto la meglio del Cus Torino per 3-2, al termine di un match all’insegna del grande equilibrio.

Vittoria in trasferta per il Mondovì Volley, che sul campo del Care Project Bellusco è riuscito a imporsi per 3-1. Pumine attente e determinate e trascinate dalle ottime prestazioni di Elisa Bole (23) e Anna Aliberti (19). Un successo fondamentale per restare nella scia del Palau e magari cercare di agganciare le sarde nelle ultime tre gare di campionato. Si accende la lotta retrocessione. Il Parella Torino ha superato al tie-break il Pan Alfieri Cagliari, invischiandolo di fatto nella bagarre salvezza.

Colpo esterno, infine, per il Chieri 76 in casa di un ormai spacciato Academy Vol-ley Volpiano (1-3). Nel prossimo turno il Mondovì Volley riceverà un Parella Torino praticamente all’ultima spiaggia e costretto a cercare l’impresa per tenere ancora accese le speranze di non retrocedere.

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI RITORNO

PARELLA TORINO PAN A. CAGLIARI 3-2 VOL-LEY VOLPIANO CHIERI 76 1-3 FLORENS VIGEVANO GSO VILLA CORTESE 3-2 CARE P. BELLUSCO MONDOVI’ VOLLEY 1-3 ISSA NOVARA V. 2001 GARLASCO 0-3 ACR. ALESSANDRIA SD CCS COGNE AOSTA 3-0 CAPO D’ORSO PALAU CUS TORINO 3-2

LA CLASSIFICA

1 VOLLEY 2001 GARLASCO 59 2 FLORENS VIGEVANO 57 3 ACR. ALESSANDRIA 54 4 GSO VILLA CORTESE 51 5 CAPO D’ORSO PALAU 45 6 MONDOVI’ VOLLEY 43 7 CARE P. BELLUSCO 31 8 CUS TORINO 30 9 SD CCS COGNE AOSTA 23 10 ISSA NOVARA 22 11 CHIERI 76 20 12 PAN A. CAGLIARI 20 13 PARELLA TORINO 16 14 ACADEMY VOLPIANO 12

PROSSIMO TURNO – 11^ GIORNATA DI RITORNO