Dopo Ceva, l'Asl Cn1 ora guarda anche agli ospedali di comunità di Cuneo e Saluzzo [VIDEO]

Il primo ospedale di comunità dell'Asl Cn1 è già stato inaugurato lo scorso 11 febbraio a Ceva.



La struttura, con 20 posti letto, è stata realizzata con un intenso lavoro, durato circa 400 giorni, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro.



Ed ora sempre Ceva attende di inaugurare anche la sua casa di comunità,verso la conclusione lavori. Solamente il 21 aprile scorso sono state inaugurate quelle di Verzuolo, Dronero e Borgo San Dalmazzo con un ambizioso progetto di concentrare i servizi alle persone sul territorio in un luogo vicino a casa connessi trasversalmente integrando il sociale al sanitario.



I prossimi ospedali di comunità che l'Asl Cn1 concluderà saranno a Saluzzo e Cuneo. Anche per loro il traguardo è fissato In particolare a Cuneo sarà l'ex Mater Amabilis Angeli ad ospitare la struttura.

Sono attualmente attivi, in quegli spazi, sia il consultorio familiare che l'ambulatorio di guardia medica ed accoglierà olte ai 20 posti letto per l'ospedale di comunità anche la Neuropsichiatria Infantile che si trasferirà a fine anno. Troveranno spazio, inoltre, gli ambulatori della salute, su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.





Anche a Saluzzo, come a Cuneo, dovrebbe essere pienamente operativo in collegamento con la Medicina dell’ospedale cittadino.

Queste strutture rappresentano un modello pensato per affiancare e supportare il lavoro dei medici di famiglia, in una fase di transizione del sistema sanitario. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento intermedio tra assistenza domiciliare e ospedale, soprattutto per i pazienti cronici o che necessitano di monitoraggio.

La gestione sarà prevalentemente infermieristica, per contribuire ad una maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche.



Guarda qui l'intervista al direttore generale Giuseppe Guerra che fa il punto della situazione sugli ospedali di comunità:

