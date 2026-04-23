Sanità, carenza di plasma in tutto il Piemonte: da Cuneo l'appello per i donatori dei gruppi AB e B

La Struttura Regionale di Coordinamento Trasfusionale ha diramato un’allerta per la forte carenza di plasma di gruppo AB e B a livello di tutta la Regione Piemonte.

L'Asl 1 invita tutti i donatori in buona salute con questi gruppi sanguigni a prenotarsi presso i centri dell’AO Santa Croce e Carle e dell’AslCN1 per effettuare la donazione il plasma.

Possono accedere alla donazione anche i donatori di sangue in quanto la donazione di plasma può essere inframmezzata alle normali donazioni di sangue senza alterarne la frequenza. Sono disponibili sedute di raccolta anche pomeridiane.

E’ possibile prenotare la donazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15:30 presso le sedi di:

· Cuneo: con l’App servizisanitaricuneo.prenotami.cloud oppure al numero 0171 642291

· Savigliano: 0172 719265

· Mondovì: 0174 677184

La donazione di plasma per carenza di gruppo AB e B è una richiesta specifica di plasma con questi gruppi sanguigni, particolarmente preziosi per le trasfusioni.

Il plasma di gruppo AB è considerato "universale" perché può essere trasfuso a pazienti di qualsiasi gruppo sanguigno (A, B, AB o 0) mentre il plasma di gruppo B è invece utilizzato per pazienti con gruppo B o AB.

La richiesta di questi gruppi è spesso alta perché sono meno comuni rispetto ad altri gruppi e sono fondamentali per trattamenti specifici.

