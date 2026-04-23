Account social falsi a nome di Marta Bassino, il Fan Club: "Situazione segnalata alle autorità competenti"

Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo da settimane diversi messaggi di persone che ci chiedono lumi circa presunti account social (su Facebook in particolare) a nome di Marta che chiedono l'amicizia e iniziano poi a inviare messaggi.

Ebbene, questi account sono tutti irrimediabilmente falsi.

Marta è presente con propri account su Instagram e Facebook, uno solo per piattaforma, e li potete riconoscere da due cose:

il nome utente @martabassino: facebook.com/martabassino - instagram.com/martabassino e la spunta blu accanto al nome

Poi, detto fuori dai denti, riflettiamoci su: vi sembra realistico che Marta vi possa mandare direttamente richieste di amicizia? Appunto.

La situazione è già stata segnalata alle Autorità competenti, ma sgominare il fenomeno è difficile (eufemismo), quindi serve la vostra collaborazione: se vi imbattete in uno di questi profili, non date corda, ma procedete invece a segnalarli a Facebook per poi bloccarli.

Accettando le richieste di amicizia, o peggio ancora rispondendo a eventuali messaggi, esponete anche i vostri dati personali a usi impropri. Contiamo su di voi.

Di seguito vi riportiamo una lista (sicuramente parziale) dei suddetti account truffa, che ugualmente, se potete, vi invitiamo a segnalare:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562302875957

https://www.facebook.com/profile.php?id=61567667595536

https://www.facebook.com/marta.bassino.2025

https://www.facebook.com/profile.php?id=61586650243705

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081655538935

https://www.facebook.com/profile.php?id=61579158545459

https://www.facebook.com/profile.php?id=61579201927237

https://www.facebook.com/profile.php?id=61561747496855

https://www.facebook.com/profile.php?id=61561566424377

https://www.facebook.com/profile.php?id=61573357467405

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578485156584

https://www.facebook.com/profile.php?id=61570689628904

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559323266236

Fan Club Marta Bassino