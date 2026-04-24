"Stra Cavalion", domani la 10ª edizione tra sport e convivialità a Cavallerleone

Domani, sabato 25 aprile, a Cavallerleone, è in programma la decima edizione della “Stra Cavalion”, manifestazione ormai diventata un appuntamento imperdibile per sportivi e amanti delle attività all’aria aperta.

L’iniziativa è organizzata dagli Amici Runners Cavallerleone in collaborazione con ASD CB Sport Caramagna, con il sostegno del Comune.

La proposta unisce sport e convivialità, offrendo sia una camminata ludico-motoria sia una corsa podistica non competitiva. Ogni anno la partecipazione cresce, richiamando appassionati desiderosi di trascorrere una mattinata immersi nella tranquillità della campagna della pianura cuneese o di cimentarsi in una sgambata di circa 6 chilometri.

Il programma prevede il ritrovo alle 9, con partenza della camminata alle 9,45 e della corsa alle 10,15. Non mancherà il tradizionale momento conviviale finale: un ricco buffet offerto dalla Panetteria Quaglia.

È previsto inoltre un pacco gara per i primi 200 iscritti, mentre le preiscrizioni sono già alla Panetteria Quaglia.

“Come ogni anno – afferma il sindaco Marcellino Peretti - la buona riuscita dell’evento è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo comunale di Protezione Civile e dell’amministrazione comunale, che contribuiscono a garantire sicurezza e organizzazione. Una festa dello sport e della comunità che, alla sua decima edizione, si conferma tra le iniziative più sentite del territorio”.