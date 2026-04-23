Prosegue la rassegna "Snodi culturali": 11 incontri gratuiti a Guarene, Neviglie e Piea dal 16 aprile al 26 maggio

Continua la programmazione di “Snodi culturali”, il ciclo di 11 incontri gratuiti e aperti al pubblico in calendario fino al 26 maggio con la direzione creativa della Fondazione Cesare Pavese con la moderazione e il coordinamento di Pierluigi Vaccaneo. Il progetto continua a mettere al centro esperienze concrete e visioni capaci di generare valore per le comunità locali, offrendo strumenti e riflessioni utili a chi opera nel mondo della cultura e dello sviluppo territoriale.

Martedì 28 aprile alle ore 18 si ritorna nella Chiesa dei Battuti Bianchi di Neviglie, dove il protagonista sarà Federico Alberto di StudioWiki con l’incontro “Diffondere la cultura: strategie e case history per la creazione di un brand culturale”. L’appuntamento approfondirà il tema della comunicazione culturale: come un ente o un progetto possa trasformarsi in un vero e proprio brand territoriale, capace di attrarre pubblico e turismo attraverso linguaggi contemporanei, strategie coerenti e l’utilizzo delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale. Studio Wiki, agenzia ligure attiva a livello nazionale, è specializzata in brand strategy per territori turistici e progetti culturali, con un approccio che unisce competenze strategiche e sensibilità umanistica.

Federico Alberto, classe 1983, laureato in Storia della lingua italiana presso l’Università di Genova. Già durante gli studi si avvicina al mondo della produzione audiovisiva e degli uffici stampa. Dopo la laurea lavora come freelance nella comunicazione, collaborando con clienti pubblici e privati. Nel 2012 co-fonda StudioWiki Srl Brand & Land, agenzia specializzata in brand strategy per territori turistici italiani. Dal 2024 è giornalista pubblicista e oggi ricopre il ruolo di direttore creativo dell’agenzia.

Con questo appuntamento, Snodi Culturali si conferma come spazio di confronto tra esperienze diverse, accomunate dalla capacità di interpretare la cultura come leva strategica per il futuro dei territori.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si svolgono il martedì e il giovedì in alcuni luoghi simbolici del progetto: a Guarene e a Piea presso gli hub riqualificati grazie a Snodi, mentre a Neviglie gli appuntamenti hanno luogo presso la Chiesa dei Battuti Bianchi.