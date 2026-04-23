A Saluzzo una giornata tra Svuotalacantina & CreativiAmo: creatività in una città da vivere e scoprire

Domenica 26 aprile, in occasione dello SvuotalaCantina, il debutto del nuovo format dedicato al saper fare.

Una manifestazione che a partire dall’Ala di Ferro - dove è stata appena inaugurata la Mostra Un Po di Storia, progetto fotografico di Daniele Marzorati, passando per via Gualtieri, si snoda sino alla Castiglia unendo Città alta e bassa con negozi aperti e iniziative diffuse. Iniziamo con la novità. CreativiAmo! Saluzzo si arricchisce di una proposta dedicata al mondo della creatività: nasce un evento pensato per valorizzare il saper fare e le eccellenze del territorio.

Nasce, soprattutto, legato ad un percorso, quello del Mercantico e di Svuotalacantina, manifestazioni capaci, anno dopo anno, di crescere, dare soddisfazioni, arricchire la proposta cittadina portando pubblico e turisti.

CreativiAmo si propone come un’occasione di incontro tra pubblico e produttori e commercianti di manufatti, un luogo in cui il “fare” torna protagonista e dove tradizione e innovazione si intrecciano.

Gli espositori porteranno non solo i propri prodotti, ma anche storie, competenze e passione, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore del centro città. In contemporanea, nella parte alta di Saluzzo, torna Svuotalacantina, uno degli appuntamenti più amati, che anima le vie con bancarelle, oggetti, curiosità e occasioni di riuso, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e partecipata.

Lo Svuotalacantina è un invito a condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case. Le strade si fanno luogo per ospitare un banchetto o un tavolino e magicamente, grandi e piccoli, si diventa commercianti per un giorno.

A fare da filo conduttore tra i due eventi sarà via Gualtieri, che, per l’occasione, si trasformerà in una vera e propria linea di collegamento tra città alta e città bassa: una via viva, con negozi aperti e iniziative diffuse, capaci di unire percorsi, esperienze e pubblico.

Secondo appuntamento domenica domenica 27 settembre - 8.00 · 18.00 @ CENTRO CITTADINO

Per info Tel. 366 7448813 | fondazionebertoni.it | mercatini@fondazionebertoni.it Orari Segreteria - lun. merc- ven. ore 9 - 12