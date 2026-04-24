SCHERMA / Prosegue la crescita della Cuneo Academy: Matteo Maino settimo nel campionato italiano cadetti silver

Dopo i segnali forti arrivati dalle recenti prove nazionali e regionali, la Cuneo Scherma Academy conferma il proprio percorso di crescita anche ai campionati italiani Cadetti Gold e Silver di fioretto, disputati a Riccione.

Un appuntamento di altissimo livello, che ha visto protagonisti i migliori atleti italiani di categoria, dove i giovani schermidori cuneesi hanno saputo distinguersi dando continuità a una stagione sempre più solida.

Il risultato più significativo porta la firma di Matteo Maino, classe 2011, che nel Campionato Italiano Cadetti Silver sfiora il podio e chiude con uno straordinario 7° posto, entrando tra i primi otto d’Italia. Una prestazione di grande valore, che conferma quanto già visto nelle ultime uscite: crescita costante, solidità e capacità di competere ad alto livello.

Nella stessa gara, molto positiva anche la prova di Osea Martini, che si ferma a un passo dall’ingresso nei migliori otto e conclude con un 15° posto, rientrando tra i primi sedici a livello nazionale. Un risultato che testimonia la qualità e la profondità del gruppo.

Nel Campionato Italiano Gold Cadette, Marika Botta ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, fermandosi nel tabellone dei 32 e sfiorando l’ingresso tra le migliori sedici. Una prova comunque significativa, maturata in un contesto estremamente competitivo.

Risultati che non arrivano per caso, ma che si inseriscono in un percorso già ben definito, fatto di convocazioni ai CAF regionali, titoli e podi nelle prove regionali e ottime prestazioni nelle competizioni nazionali. Un cammino che evidenzia la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Il presidente Salvatore Maino ha espresso soddisfazione per quanto dimostrato in pedana, ringraziando lo staff tecnico per l’impegno e le famiglie per il continuo supporto al progetto sportivo della società.

La stagione entra ora nella sua fase finale, ma il segnale è chiaro: la Cuneo Scherma Academy continua a crescere e a confermarsi ad alti livelli. Senza bisogno di proclami, ma con la forza dei risultati, la realtà cuneese si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama schermistico piemontese e nazionale.