Unionalimentari Confapi Cuneo, la ricetta di Mattalia: “Internazionalizzazione e rete contro le incertezze” [VIDEO]

Cambio al vertice di Unionalimentari di Confapi Cuneo, dopo 10 anni Massimo Albertengo passa il testimone a Manuela Mattalia, socia e direttrice generale di Bordiga, l’azienda specializzata nella produzione di liquori e distillati.

Unionalimentari è una delle 16 unioni di categoria di Confapi e raggruppa le imprese del settore alimentare, che producono, trasformano e distribuiscono prodotti alimentari. Le aziende di Unionalimentari di Confapi Cuneo sono aziende virtuose che puntando alla qualità e alla sicurezza dei prodotti.



Da inizio anno Mattalia ha assunto l'incarico di presidente, individuando fin da subito la rotta del suo mandato, puntando ad assistere le imprese nell'internazionalizzazione e nella promozione con buyer esteri, ma anche alla valorizzazione dei rapporti con le altre aziende facendo rete, anche con il tessuto accademico e universitario, presente in provincia di Cuneo con diversi atenei e corsi dedicati al settore alimentare. Il supporto alle aziende socie da parte dell’associazione si traduce nel trovare soluzioni ai problemi, offrire formazione e servizi di consulenza più vantaggiosi.



GUARDA LA SUA INTERVISTA NEL VIDEO:



Potendo contare sulla solida eredità lasciata da Albertengo, che resterà ad affiancarla in qualità di vicepresidente, Mattalia proseguirà a coltivare con lui il prezioso dialogo per conservare l'impostazione di ascolto verso i soci.



Tre gli elementi principali intorno ai quali ruoterà il suo programma di mandato: ascolto, reattività e far rete.



Ma la sfida più grande è resistere alle incertezze del presente, dal caro trasporti al caro energia e i dazi. Una condizione emergenziale che Mattalia ricorda esser già nota alle imprese cuneesi: “In tempi Covid abbiamo saputo e dimostrato di essere i primi a rimetterci in piedi con tenacia e costanza, sapremmo farlo anche questa volta, senza paura. La provincia Granda è uno dei territori più strategici d’Italia per il food & beverage: qui qualità, industrie piccole e medie, marchi storici che producono unicità nei loro settori, filiere solide e cultura d’impresa, sono caratteristiche che pochi territori possoono avere nella loro complessità”.



Con il rinnovo delle cariche Unionalimentari di Confapi Cuneo ha voluto interpretare al meglio la necessità di cambiamento per rilanciare e attrarre nuovi soci.