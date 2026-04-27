Alba, Yookye riceve il prestigioso premio "America innovazione"

Giovedì 9 aprile presso la sede del Consiglio dei Ministri 150 tra start-up e PMI innovative hanno ricevuto il prestigioso Premio America Innovazione presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati. Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità di fronte agli investitori e ai mercati.



Tra i premiati, scelti da un algoritmo, era presente anche Paolo Taricco, CEO di Yookye, PMI che si propone in modo unico sul mercato esperienziale del turismo.

"Un riconoscimento - afferma Paolo Taricco - ricevuto per l’innovazione che Yookye, PMI innovativa, propone sul mercato esperienziale del turismo. Yookye è un tour operator che crea vacanze su misura in Italia grazie alla profilazione del viaggiatore tramite un form interattivo che risponde, in pochi minuti, con un pacchetto completo di accommodation, esperienze e servizi, grazie al lavoro dell’IA. I prodotti, inseriti in un data base proprietario, “motore” della piattaforma, completamente creata internamente, sono il risultato del lavoro che gli explorers, presenti in tutti i territori italiani, hanno fatto negli anni passati, e che continuano a svolgere per sempre nuove esperienze da proporre. Yookye fa incoming in Italia e il canale di vendita è un B2B con tour operator stranieri (Nord Europa, Nord America e Asia) che utilizzano il software per creare vacanze tailor made in Italia per i loro clienti, e rivenderli, con la possibilità di un loro front-end in white label".



Questa innovazione ha portato a ricevere questo premio, di cui Paolo Taricco è molto soddisfatto. "Ho avuto l’onore di ricevere il Premio America Innovazione presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati, dichiara Taricco. Un riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA che valorizza il lavoro di startup e PMI italiane impegnate nell’innovazione e nella crescita internazionale.

Ricevere questo premio come CEO di Yookye è per me motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una conferma del percorso che stiamo costruendo ogni giorno. Questo traguardo appartiene a tutto il team: alle persone che credono nella visione, che affrontano le sfide e che lavorano con determinazione per generare impatto reale. Andiamo avanti così, con ancora più energia. Un grazie a Vincenzo Filetti, mio mentor a TechItalia London e grande amico, per avermi accompagnato e per aver condiviso con me questo prestigioso attestato".