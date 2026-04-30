VOLLEY BM / Sabato l'ultimo impegno casalingo per il VBC Mondovì

Nella venticinquesima e penultima giornata del campionato di serie B maschile il Vbc Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone ospiterà sabato sera alle ore 20.30 al PalaItis il S. Mauro Torino allenato da coach Edoardo Melato.
Attualmente in classifica generale, dopo le prime 25 giornate, il S. Mauro, che arriva dalla sconfitta per 3-2 sul campo del PVL Ciriè capolista in compagnia del Malnate, si trova al decimo posto con 32 punti, frutto di 11 vittorie e 13 sconfitte, a -3 dai Diavoli Rosa Brugherio ottavi, a -1 dal Saronno nono ed a +3 sul Parella Torino undicesimo.
Ovviamente i 3 punti in palio risultano essere importantissimi nella lotta per la salvezza e pertanto i sanmauresi verranno a Mondovì con il coltello fra i denti per incamerare l’ intera posta in palio.
Nella gara di andata, disputatasi domenica 11 gennaio, il S. Mauro si impose fra le mura amiche per 3-0, vincendo abbastanza agevolmente i primi due set con un duplice 25-14, mentre il terzo fu decisamente più combattuto ed incerto, chiuso soltanto in volata per 25-23.
Ora per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di cercare di chiudere nel modo migliore questo campionato, offrendo al proprio pubblico nell’ ultima esibizione casalinga della stagione una prestazione al massimo delle proprie possibilità.