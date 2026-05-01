CICLISMO / “Gran Premio Ucat 1907”, la Valle Po pronta a incoronare i giovani

La Valle Po si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico giovanile: domenica 3 maggio va in scena il “67° Gran Premio Ucat 1907”, storica competizione su strada riservata alla categoria juniores Fci. Un evento che unisce tradizione sportiva e partecipazione del territorio, trasformando Paesana e i comuni limitrofi in un palcoscenico d’eccellenza per le giovani promesse delle due ruote.

Saranno oltre 130 gli atleti al via, provenienti da diverse regioni italiane, pronti a contendersi una corsa che rappresenta una tappa significativa nella crescita sportiva di molti talenti.

Il tracciato, lungo 101 chilometri, si snoda lungo un circuito impegnativo che attraversa Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo, Saluzzo, Revello, Envie e Barge, con la salita della Colletta di Barge destinata a fare la differenza. Il percorso verrà affrontato due volte e sarà con ogni probabilità il secondo passaggio sul Gran Premio della Montagna della Colletta di Barge, posto a pochi chilometri dal traguardo, a risultare decisivo per l’esito finale.

La partenza è fissata alle 14 da piazza Vittorio Veneto, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 16,30 sempre a Paesana, dove si svolgeranno le premiazioni finali.

L’evento inizierà già dalla mattina con un ricco programma pensato per coinvolgere l’intera comunità.

Dalle 10, in piazza Vittorio Veneto, aprirà “ExPo”, l’area dedicata a gazebo, bancarelle e iniziative legate allo sport e alla valorizzazione del territorio.

Alle 10,30 spazio a BimBinBici, attività gratuita organizzata in collaborazione con l’Asd Esperia di Piasco: bambine e bambini dai 2 ai 15 anni non tesserati potranno cimentarsi in percorsi di abilità con gimcane e piccoli ostacoli, sotto la guida degli istruttori della Federazione Ciclistica Italiana.

In contemporanea verranno accolte squadre e ammiraglie nelle aree riservate, mentre gli atleti potranno pranzare grazie al servizio curato dal Gruppo Alpini di Paesana.

Nel primo pomeriggio si terrà la presentazione ufficiale delle squadre, preludio alla partenza della gara.

Dopo l’arrivo, attorno alle 16,15, il Bar Gino allestirà il ristoro per i corridori, momento che anticiperà la cerimonia conclusiva con le premiazioni e i ringraziamenti agli sponsor.

Il Gran Premio Ucat vanta una lunga e prestigiosa storia: nato nel 1958 come Torino-Tigliole, ha cambiato più volte sede nel corso degli anni, mantenendo però il legame con la tradizione torinese grazie all’organizzazione della storica Unione Ciclo Alpina Torino, fondata nel 1907. Da oltre quindici anni la gara si svolge stabilmente in Valle Po.

L’albo d’oro della manifestazione parla da sé: tra i vincitori figurano nomi illustri come Italo Zilioli, Claudio Chiappucci e Filippo Ganna, che nel 2014 conquistò la vittoria imponendosi proprio sulla Colletta di Barge. Più recentemente si è imposto il torinese Gabriele Scagliola, oggi approdato al team Development della Lidl-Trek.

Tra i protagonisti attesi di questa edizione spicca anche il bovesano della Uc Piasco Luca Gugnino, giovane in crescita che sta già ottenendo risultati significativi nella sua prima stagione tra gli juniores.

Una presenza che aggiunge ulteriore interesse a una gara che si conferma punto di riferimento per il ciclismo giovanile piemontese e nazionale.