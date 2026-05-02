San Blas: l'arcipelago abitato dal popolo Guna, dove il Caribe è ancora una casa

Ci sono luoghi che da lontano sembrano una promessa semplice: sabbia bianca, palme piegate dal vento, acqua trasparente. Nell’immaginario sono un arcipelago perfetto: più di trecento isole sparse nel mare, il tipo di paesaggio che esiste prima nelle fotografie e poi nella realtà. Ma arrivarci significa capire quasi subito che quello è solo il primo strato delle cose.

Queste isole sono, prima di tutto, terra abitata, memoria e identità. È il territorio del popolo Guna, una delle comunità indigene più autonome e resistenti dell’America Latina, e forse è proprio questo che lo rende diverso da qualsiasi altro paradiso tropicale: qui la bellezza non è solo bellezza. Ha radici, regole, storia. Da Panama City il viaggio comincia prima dell’alba. La capitale è ancora immersa in quel silenzio artificiale che precede il caos del giorno. I grattacieli di vetro riflettono una luce incerta, le strade sono quasi vuote, il ritmo della città sembra in pausa. Poi la rotta cambia direzione, e cambia anche il paesaggio.

Si punta verso est, si sale dentro la giungla, in una sequenza di curve strette e salite ripide che sembrano inghiottire tutto quello che si è lasciato indietro. L’aria si fa umida, pesante. La vegetazione diventa densa, quasi aggressiva. Poi, improvvisamente, il piccolo porto improvvisato: barche ferme sull’acqua, motori pronti, casse di ghiaccio, viveri, pesce fresco, zaini ammassati. Qui il continente finisce. Si sale a bordo e si parte davvero per l’ignoto. La costa scompare in fretta, mentre il mare prende il controllo della scena. Dopo un’ora di navigazione, ecco le prime isole. Piccoli lembi di sabbia sospesi nel mare, una linea minima tra terra e acqua. La prima sensazione è il silenzio. Non quello assoluto, ma quello organico, fatto di uccelli, onde e foglie mosse dal vento. E poi l’acqua, trasparente al punto da sembrare finta. Le stelle marine immobili sul fondo, i pesci che scivolano come ombre.

Ma basta attraversare la linea delle palme per capire che la cartolina finisce lì. Dietro comincia la vita. Le isole sono abitate dai Guna e qui non ci sono resort, beach club o strutture costruite per il turismo internazionale. Ci sono capanne di bambù e lamiera, tetti intrecciati di palma, pavimenti di sabbia. Le pareti sono sottili, permeabili al vento, all’umidità, alle voci. L’elettricità arriva a intermittenza, solo qualche ora al giorno, prodotta da un generatore. Il turista, per stare qui, deve adeguarsi. Qui il lusso non esiste. Esiste il necessario .E il necessario è sufficiente. La vita della comunità ruota attorno al mare. Il mare è cibo, strada, orientamento, economia. Gli uomini pescano, guidano le barche, trasportano merci, persone e turisti da un’isola all’altra.Le donne sono il cuore della cultura domestica e il collante della famiglia. Indossano ancora le Molas, i tradizionali tessuti cuciti a mano, coloratissimi, stratificati, complessi. Ogni Mola è un racconto, un archivio di simboli, animali e geometrie. Un linguaggio che tiene viva la memoria collettiva.

San Blas è uno dei pochi luoghi al mondo dove il turismo non ha preso possesso del territorio. Qui si chiede ancora il permesso e per entrare nell’arcipelago si paga una tassa alla comunità Guna. Per dormire si usano strutture gestite dalle famiglie locali e, per mangiare, si consuma quello che la natura offre: pesce appena pescato, riso, cocco. Non esistono investitori stranieri, per ora, e il controllo resta nelle mani di chi qui è nato. Si tratta di una condizione rara, dove l’autonomia non è folklore: è una conquista. Nel 1925 la comunità si ribellò al governo di Panama per difendere il diritto alle proprie tradizioni, alla propria organizzazione sociale, alla propria identità. La Guna Revolution fu breve, ma decisiva.

San Blas non è solo un paradiso immacolato. È anche vita vera. I bambini siedono davanti alle case, osservano il passaggio degli stranieri con curiosità e distanza. Giocano sulla terra battuta, tra tavole di legno, bidoni blu, cani addormentati all’ombra. Le scuole sono essenziali, semplici, ma molto frequentate. Su una parete, mi colpisce una scritta in spagnolo: El maestro deja huellas para la eternidad… Il maestro lascia impronte per l’eternità… Qui, in mezzo al Caribe, l’educazione e la conoscenza diventano anche una forma di resistenza. E poi c’è il tempo. Non si misura in orari precisi, si misura con le maree. Dal rumore delle barche che partono o dal ritorno dei pescatori. Ma è l’alba a mostrare il suo volto più potente. Quando il sole non è ancora sorto e il cielo si accende lentamente dietro la linea dell’orizzonte. È in quell’istante che questo luogo smette di essere solo una destinazione, per trasformarsi in qualcosa di unico e privato. Condiviso con poche decine di persone, sopra un isolotto realmente abitato. Natura e fragilità. Purtroppo, l’innalzamento del livello del mare minaccia direttamente queste isole. E sapere che questo arcipelago potrebbe scomparire nei prossimi decenni, per il cambiamento climatico, modifica lo sguardo. Lo rende meno eterno. Quando si riparte e la barca si lascia tutto alle spalle, le isole si riducono a piccoli punti verdi sospesi sull’acqua.

Ma ciò che resta è un luogo vivo, umano, anche politico. Dove la bellezza non cancella la complessità, ma la contiene.E la restituisce con la stessa trasparenza del suo mare. Ed è forse proprio questo che rende San Blas impossibile da dimenticare: il fatto che, sotto la superficie perfetta, ci sia qualcosa di più profondo, qualcosa che non si è mai nascosto e che non accetta di essere omologato.