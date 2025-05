A Caraglio ieri l’ultimo saluto al partigiano, Cavaliere Ufficiale Andrea Torino, di 104 anni

“Il suo esempio, la sua tenacia, resteranno sempre con noi”.



A Caraglio si sono celebrati ieri, lunedì 12 maggio, i funerali del partigiano, Cavaliere Ufficiale Andrea Torino, di 104 anni.



Classe 1921 ed originario di Caraglio, dal 1944 al 1945 Torino aveva preso parte alla Brigata GL Valle Grana 'Paolo Braccini', dapprima come Capo nucleo e poi come Comandante di squadra.



L’indelebile ricordo dei difficili momenti trascorsi tra le montagne della Valle Grana e della Valle Maira: conservava nella mente istanti e volti, lottando affinché il ricordo non fosse perduto e restasse come grande insegnamento per le generazioni successive. Così anche i raduni, nel corso degli anni, celebrando sempre e con grande fierezza i valori della pace e della libertà, portando la sua testimonianza preziosa.



Resterà nel cuore della sorella Angela con Maurizio, dei nipoti Massimo con Rosalba, Sabrina con Dario, dei pronipoti e parenti tutti.