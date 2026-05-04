Ceva, Abacus dona a sei rsa omogenizzatori per la preparazione dei pasti ai pazienti disfagici

Si è concluso con la donazione di sei frullatori professionali per la preparazione dei pasti a pazienti disfagici, il corso di formazione organizzato dall'Abacus Odv, in collaborazione con il CFP Cemon di Ceva.

L'iniziativa, rivolto a operatori sociosanitari (OSS) e personale di cucina delle RSA del territorio, era dedicata ad approfondire il tema disfagia, ovvero la difficoltà nella deglutizione, che colpisce una percentuale significativa degli anziani nelle RSA.

"Un pasto preparato senza le giuste accortezze può causare soffocamento, polmoniti ab ingestis e complicanze gravi, mentre un pasto preparato con competenza può salvare una vita - spiegano dall'Abacus Odv.

"Durante i corsi di formazione per OSS è emersa una necessità importante -, spiega il dottor Carlo Muzzulini, coordinatore del progetto per ABACUS ODV.- Le operatrici segnalavano che talvolta l'omogenizzazione degli alimenti non era perfetta, probabilmente per motivi tecnici. La comunicazione tra assistenza e cucina poteva essere migliorata".

Da questa criticità è nato il corso, con l’obiettivo di mettere insieme OSS e cuochi nello stesso percorso formativo, creando competenze condivise e favorendo il dialogo tra reparti.



Il percorso si è articolato in due giornate. La prima, teorica, è stata tenuta dalla dottoressa Irene Rosso, logopedista, e dalla dottoressa Paola Rapalino, nutrizionista. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi fondamentali della disfagia: il funzionamento della deglutizione, i rischi, la prevenzione e il riconoscimento delle diverse consistenze degli alimenti.

La seconda giornata, dedicata alla pratica, è stata condotta da Andrea Basso, cuoco del CFP Cemon. "La parte pratica è stata coinvolgente e molto apprezzata - , racconta il coordinatore. - Andrea Basso, che prepara questi cibi anche a casa per un suo parente, ha portato le sue attrezzature professionali e ha mostrato come realizzare alimenti perfettamente omogenei e sicuri. I partecipanti hanno potuto vedere, toccare e assaggiare: il risultato era ottimo sia dal punto di vista della sicurezza che del gusto".



Al termine del corso, ABACUS ODV ha consegnato a ciascuna delle sei strutture partecipanti un omogenizzatore professionale, così da permettere la preparazione sicura dei pasti per persone con disfagia.

Le rsa coinvolte sono l’Opera Pia Garelli di Garessio, "Madonna di Hal" di Murazzano, "La Casa del Sorriso" di Mombasiglio, "Le Rondini" di Battifollo, "La Luna" di Bagnasco e Alta Langa di Monesiglio.

"Le direttrici sono rimaste molto sorprese - , spiega il dottor Muzzulini - Non se lo aspettavano. Ora hanno gli strumenti giusti per mettere in pratica quanto appreso durante il corso".



A ciascuna struttura è stato consegnato un questionario di monitoraggio da compilare dopo due mesi di utilizzo delle attrezzature, con l’obiettivo di verificare l’efficacia del progetto e raccogliere feedback operativi.

"Vogliamo capire se e come questi strumenti hanno migliorato la qualità e la sicurezza dei pasti per gli ospiti con disfagia -, spiegano da ABACUS ODV - Il monitoraggio ci permetterà di perfezionare il progetto e individuare eventuali ulteriori bisogni formativi".



ABACUS ODV, insieme alle direttrici delle strutture coinvolte, sta valutando la possibilità di organizzare una seconda edizione del corso a settembre, aperta a tutto il personale di cucina e alle OSS che non hanno partecipato alla prima.

"L’interesse è alto - , conclude il coordinatore - Se ci saranno le condizioni, vorremmo estendere la formazione al maggior numero possibile di operatori. Perché chi lavora in cucina nelle RSA non prepara solo cibo: prepara sicurezza, dignità e cura".