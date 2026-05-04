ATLETICA / Triatletica Mondovì, Roberta Sampietro centra il pass mondiale a Jesolo

La stagione del triathlon sta entrando nel vivo e due atleti Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo sono stati impegnati nel weekend appena concluso a Jesolo dove si è svolto il primo appuntamento in Italia del 2026 – gli altri sono Alghero e Cervia - del circuito Ironman su distanza 70.3 (1,9 km nuoto, 90 km bici e 21 km corsa).

In campo femminile Roberta Sampietro, atleta canalese che gareggia con la TriAtletica Mondovì ormai da anni, ha strappato il Pass per il World Championship IronMan 70.3 previsto per settembre sullo storico tracciato di Nizza, grazie ad una prova perfetta che le ha permesso, subito dopo la frazione di nuoto, di salire in bici e completare la frazione di 90 km in bici in poco più di 2h45’ e poi correre la mezza maratona in 1h43’19”. Tempo finale per la Sampietro di 5h25’38” che le valgono il 5° posto di categoria F 50-54, il 101° assoluto su 457 donne arrivate al traguardo, ma soprattutto la qualificazione diretta per la gara riservate alle migliori atlete al mondo.

Simone Fulcheri, al debutto sulla distanza ha concluso la gara con un ottimo tempo totale di 5h35’03”: buona frazione a nuoto e regolari le frazioni in bici e corsa, segno di un’ottima preparazione nei mesi pre-gara.

Qualche giorno di riposo e la TriAtletica Mondovì sarà nuovamente in gara, domenica 10 Maggio a Cesenatico (circuito Challenge) su distanza media.

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net