Cherasco verso l’ingresso nel Parco Fluviale Gesso e Stura: progetto di adesione al centro di un incontro pubblico

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita lunedì 4 maggio.

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Si sono create le condizioni per avviare il percorso di adesione al Parco Fluviale Gesso e Stura, un progetto di valorizzazione e tutela ambientale di grande rilevanza per il territorio.

E’ quanto rende noto l’Amministrazione comunale di Cherasco, che annuncia l’organizzazione di un incontro pubblico, fissato per lunedì 11 maggio, alle ore 21 presso il Teatro Salomone, per presentare e condividere la proposta elaborata a seguito di un dialogo costruttivo con l’Ente Parco.

"L’iniziativa – si legge in una nota diffusa dal Comune – si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tematiche ambientali. Il territorio interessato si distingue per "l’elevato valore naturalistico e per una biodiversità particolarmente ricca, sia sotto il profilo floristico che faunistico. L’area di Cherasco, caratterizzata da boschi fitti, rii e da una flora che conta circa 790 specie censite, offre habitat idonei anche a specie animali che richiedono acque limpide e di alta qualità. Queste caratteristiche rendono evidente la necessità di tutela e salvaguardia e hanno posto le basi per l’avvio del percorso di inserimento del territorio cheraschese nel Parco".

"L’eventuale ingresso nel Parco – sostiene l’Amministrazione – rappresenterebbe un’opportunità per rafforzare le politiche di tutela e valorizzazione, nel rispetto delle diverse esigenze espresse dai portatori di interesse locali, tra cui associazioni ambientaliste, operatori agricoli, attività produttive e cittadini".

Durante l’incontro interverranno anche i rappresentanti dell’Ente Parco, che illustreranno modalità e tempistiche del processo di adesione, condividendo inoltre la propria esperienza nella gestione e promozione del territorio. Saranno presentati i dettagli della proposta comunale, comprese le aree individuate come “area tutelata” e “area contigua”, evidenziandone potenzialità e possibili criticità.

"L’appuntamento – rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione per tutta la comunità". La cittadinanza è invitata a partecipare.