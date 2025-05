Cuneo: il Comune ufficializza il concerto dei Tiromancino e annuncia un evento di canti e danze popolari

Come annunciato da Targatocn già nelle scorse settimane, a Cuneo arriverannoin concerto i Tiromancino: il Comune di Cuneo finalmente lo ha ufficializzato.

E annuncia il secondo evento per il 20 luglio, quando in piazza Galimberti si esibirà il gruppo Ariacorte in Taranta Night featuring Sergio Berardo, con una rappresentanza della Grande Orchestra Occitana, i due eventi che animeranno l’estate della città di Cuneo.

WEntrambi gli eventi saranno gratuiti.

Il 17 e il 18 luglio si attendono i nomi degli artisti ospiti di Confartigianato Cuneo, che regalerà gli eventi alla città in occasione dei suoi 80 anni di fondazione. Da tempo si vocifera degli Eiffel 65, icona dance, diventati famosi a livello mondiale con il singolo Blue (Da Ba Dee)

La band di Federico Zampaglione porterà sul palco di piazza Galimberti, sabato 19 luglio, La descrizione di un viaggio Tour25, la nuova tournée live nata per festeggiare il 25° dell’uscita de La descrizione di un attimo, l’album che nel 2000 ha consacrato al successo i Tiromancino, grazie a brani come Due destini (brano poi inserito nella colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”), Strade (il singolo presentato a Sanremo 2000 e premiato con il secondo posto nella sezione “nuove proposte”) oltre alla title track La descrizione di un attimo.

Il giorno successivo, domenica 20 luglio, sarà invece la volta di un progetto pensato appositamente per la piazza cuneese. Gli Ariacorte, tra i più apprezzati gruppi tradizionali salentini, ospiteranno il frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, assieme ad una rappresentanza della Grande orchestra Occitana, per un incontro tra la musica da ballo delle Valli D’Oc e i ritmi salentini della Notte della Taranta, il festival itinerante di musica popolare che culmina nel concertone di Melpignano, con la partecipazione di musicisti di fama nazionale ed internazionale.

“Abbiamo voluto riportare la musica in Piazza Galimberti – dichiara l’assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis – organizzando due eventi per il pubblico cuneese. Abbiamo puntato su un gruppo di assoluto livello come i Tiromancino, che nella tappa di Cuneo riproporranno i successi di uno degli album che più ha segnato la storia della musica pop italiana, e su un progetto di musica popolare pensato appositamente per la nostra città, che vedrà l’esibizione della band salentina degli Ariacorte accompagnata dal “nostro” Sergio Berardo, per un imperdibile rivisitazione della Notte della Taranta, dove i ritmi tradizionali del Salento verranno contaminati dai suoni della nostra tradizione occitana. Due grandi serate che sono certa sapranno raccogliere il gradimento di tutto il pubblico cuneese.”

Entrambi gli eventi, direttamente organizzati dal Comune di Cuneo, si svolgeranno in piazza Galimberti, con ingresso libero.