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Marina Coppini
Atlante delle vite, il progetto di Adas per “costruire” la memoria [VIDEO]
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Sanità | 10 maggio 2026, 06:00

Atlante delle vite, il progetto di Adas per “costruire” la memoria [VIDEO]

L'iniziativa, illustrata da Marina Coppini, punta a coinvolgere i pazienti che raccontano la propria storia ad operatori professionali, i quali si sono occupati di tradurla in un testo scritto

Marina Coppini

Marina Coppini

La Fondazione ADAS, grazie al contributo della Fondazione CRC di Cuneo, nell’anno 2022, ha elaborato il progetto “ATLANTE DELLE VITE” con l’intento di dare voce alle istanze spirituali delle persone che vengono assistite e creare uno spazio in cui ciascuno possa ripensare alla propria storia e riflettere sul senso della propria esistenza. Ogni paziente è stato invitato a raccontare la sua storia ad operatori professionali, i quali si sono occupati di tradurla in un testo scritto. Tali autobiografie, oltre ad essere poi state donate agli assistiti stessi per una eventuale condivisione con i loro familiari, sono state anche raccolte in una pubblicazione che presto verrà presentata ufficialmente dalla Fondazione ADAS.

Intervista a Marina Coppini

Daniela Bianco / Riccardo Lacqua

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