"Sole, fotoinvecchiamento e prevenzione dei tumori della pelle": un incontro pubblico a Fossano

I tumori cutanei non melanoma (NMSC) rappresentano circa il 95% di tutte le neoplasie maligne della pelle.

L’incidenza di queste patologie è in costante aumento, con un tasso annuale di 200-250 casi ogni 100.000 abitanti e picchi fino a 500 casi nella popolazione in età avanzata e con fototipi chiari.

Per analizzare i più recenti progressi clinici e promuovere la cultura della prevenzione sul territorio, la provincia di Cuneo ospiterà due importanti iniziative promosse congiuntamente alla LILT di Cuneo e patrocinate da importanti realtà del territorio, tra cui: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ASL CN1 e CN2”, A.O. Santa Croce e Carle, Ordine dei Medici di Cuneo e Fondazione Ospedale Cuneo Ets.

La sessione divulgativa per la Cittadinanza di giovedì 2 luglio, sostenuta dal Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, aprirà alle ore 21 le porte del Castello dei Principi d'Acaja con l'incontro pubblico a ingresso libero dal titolo "Esposizione solare, fotoinvecchiamento e prevenzione dei tumori della pelle".

La scelta della sede intende valorizzare la storica e ultraventennale attività del Comitato Scientifico in Chirurgia Plastica Oncologica presieduto dal Dott. Alberto Rivarossa.

L'incontro, introdotto dallo stesso Dott. Rivarossa, affronterà in chiave divulgativa ma rigorosa i temi dell'esposizione solare consapevole, della diagnosi precoce, dei nei, del melanoma e delle lesioni precancerose. Al dibattito parteciperà un qualificato panel di specialisti Dermatologi operanti nel settore oncologico e dermatologico.

Il congresso scientifico: venerdì 3 luglio presso il Palazzo Mater Amabilis di Cuneo (Sede dell’Università di Torino), si svolgerà il congresso medico nazionale "NMSC: Salviamo la faccia". L'evento è accreditato ECM (7 crediti) per le discipline di Chirurgia Plastica, Dermatologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale, Maxillo-Facciale, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Anatomia Patologica e Medicina Generale.

Il coordinamento è affidato al Comitato Scientifico composto dai direttori delle relative Strutture Complesse dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo: il Dott. Alberto Rivarossa (Chirurgia Plastica), il Dott. Massimo Chiarpenello (Dermatologia), il Dott. Gianmauro Numico e la Dott.ssa Marcella Occelli (Oncologia) e il Dott. Enrico Collidà (Presidente LILT Cuneo).

Appropriatezza terapeutica e de-escalation chirurgica. La localizzazione prevalente di questi tumori nel distretto cervico-facciale pone complesse sfide terapeutiche per l'impatto funzionale ed estetico sulla vita del paziente.

Se l'asportazione chirurgica rappresenta tuttora il gold standard, l'evoluzione delle linee guida internazionali consente oggi di adottare strategie integrate e personalizzate (immunoterapia, radioterapia, terapie topiche e farmaci mirati). Tali opzioni risultano fondamentali per la gestione dei pazienti fragili o per lesioni situate in sedi anatomiche critiche.

Il congresso si articolerà su quattro direttrici fondamentali:

- Diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche.

- De-escalation della chirurgia demolitiva attraverso l'impiego di terapie neoadiuvanti.

- Utilizzo razionale dei trattamenti alternativi e non chirurgici.

- Applicazione di tecniche ricostruttive d’avanguardia e appropriate.

Il programma scientifico vedrà il confronto tra i principali attori clinici della rete oncologica italiana, con letture magistrali tenute dalla Dott.ssa Paola Queirolo (Coordinatrice Linee Guida AIOM Tumori Cutanei Non-Melanoma) e dal Prof. Franco Bassetto (Direttore U.O.C. Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedale Università di Padova).