Asl Cn1, da venerdi 26 giugno la Continuità assistenziale a Dogliani

Cuneo, 24 giugno 2026. Dalle ore 20.00 di venerdì 26 giugno la postazione di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Carrù sarà trasferita a Dogliani, presso i locali della Casa della Comunità in via Trieste 1.
Rimangono invariate le modalità di accesso al Servizio che avviene tramite chiamata telefonica al numero unico gratuito 116117.
Dal 24 giugno sono inoltre attivi, sempre presso la Casa della Comunità, il servizio infermieristico e lo sportello multifunzione.
Dal 29 giugno sarà possibile usufruire del servizio h 24 di Continuità assistenziale, con la presenza diurna, nei giorni feriali, dei medici di medicina generale.