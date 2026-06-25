Il 26 giugno, dalle 8 alle 12, avrà luogo a Bra un evento di sensibilizzazione alla prevenzione delle cadute e delle fratture nell'anziano.



Una mezza giornata dedicata alla popolazione over 65, ai loro familiari e ai loro caregiver per scoprire i rischi da evitare e i comportamenti migliori da tenere per prevenire le cadute.



L'appuntamento è in Piazza XX Settembre a Bra.



Nel mese di settembre farà seguito un incontro teorico, con relazioni su queto tema.