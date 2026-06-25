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Sanità | 25 giugno 2026, 19:23

A Bra un evento di sensibilizzazione alla prevenzione delle cadute

Appuntamento al 26 giugno in Piazza XX Settembre

A Bra un evento di sensibilizzazione alla prevenzione delle cadute

Il 26 giugno, dalle 8 alle 12, avrà luogo a Bra un evento di sensibilizzazione alla prevenzione delle cadute e delle fratture nell'anziano.

Una mezza giornata dedicata alla popolazione over 65, ai loro familiari e ai loro caregiver per scoprire i rischi da evitare e i comportamenti migliori da tenere per prevenire le cadute.

L'appuntamento è in Piazza XX Settembre a Bra.

Nel mese di settembre farà seguito un incontro teorico, con relazioni su queto tema.

cs

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