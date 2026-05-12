Mondovì, il "caso Academia" in consiglio regionale, Marro: "A rimetterci sono i lavoratori”. Chiarelli: "Contributi erogati in base alla documentazione"

Dopo le dimissioni in blocco dalla Fondazione Academia Montis Regalis (leggi qui), la palla passa alla Regione sostiene l'ente con appositi contributi, la cui erogazione però è

“Ho chiesto risposte sul ritardo dei fondi regionali per fare chiarezza, e perché a rimetterci oggi sono anche lavoratori e lavoratrici - spiega la consigliera di AVS, Giulia Marro -. Ho presentato un Question Time per chiedere alla Regione Piemonte quali somme fossero state liquidate all’Academia Montis Regalis e quali fossero ancora da liquidare, sollecitata dalle persone che lavorano per l’Academia — che per mesi non hanno ricevuto lo stipendio — e dalle tante persone del territorio che sono fortemente affezionate a questa nostra eccellenza culturale".

Secondo quanto comunicato dalla Regione, la documentazione consuntiva relativa all’annualità 2024, prevista dalla convenzione relativa al triennio 2022-2024, è stata presentata dalla Fondazione Accademia Montis Regalis soltanto il 18 novembre 2025. La pratica sarebbe stata completata il 9 dicembre 2025 con la relazione sulle cause della perdita d’esercizio 2024.

"L’atto di liquidazione del saldo del contributo 2024 - ha spiegato l'assessore alla cultura, Marina Chiarelli - è stato emesso il 9 dicembre 2025 e liquidato il 24 marzo 2026. Soltanto dal 9 dicembre 2025 è stato possibile approvare le linee progettuali riferite al triennio 2025-2027 e il progetto per l’anno 2025 denominato “L’Accademia e il suo tempo: concerti, opera e formazione tra Europa e Monregalese”, proposto dalla Fondazione Accademia Montis Regalis Onlus di Mondovì.

Successivamente, con deliberazione della Giunta, è stato riconosciuto per il 2025 un sostegno economico pari a 85 mila euro a favore del progetto culturale della Fondazione ed è stato poi approvato lo schema di convenzione per il triennio 2025-2027 tra la Regione Piemonte e la Fondazione, formalizzando contestualmente l’assegnazione del contributo di 85 mila euro.

L'atto di liquidazione della quota in acconto del contributo 2025 è stato emesso il 23 dicembre 2025".

Per quanto riguarda invece il saldo finale del contributo 2025, la Regione sottolinea che potrà essere liquidato soltanto dopo la presentazione della documentazione di spesa prevista dall’articolo 4 della convenzione rep. n. 19/2026 del 14 gennaio 2026, sottoscritta tra Regione Piemonte e Fondazione Accademia Montis Regalis il 22 dicembre 2025.

“Prendo atto della ricostruzione fornita dall’assessora - chiosa Marro -, ma resta un dato politico e umano evidente: un’istituzione culturale di questo valore non può trovarsi in una condizione tale da lasciare senza stipendio per mesi le persone che vi lavorano. Quando i ritardi amministrativi, da qualunque parte derivino, producono effetti così pesanti sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori, è necessario che tutti i soggetti coinvolti si assumano una responsabilità piena”.

“L’Academia Montis Regalis non è una realtà qualunque - conclude la consigliera -: è un presidio culturale riconosciuto, radicato nel Monregalese, capace di portare il nome di Mondovì e del Piemonte ben oltre i confini regionali. Per questo la Regione, che sostiene economicamente la Fondazione e ne riconosce il valore strategico, deve continuare a monitorare con attenzione la situazione, garantendo trasparenza sui contributi e accompagnando l’ente verso una piena stabilità gestionale. Continuerò a seguire la vicenda perché il futuro dell’Academia riguarda non solo chi ci lavora, ma tutta una comunità che considera questa esperienza parte della propria identità culturale”.