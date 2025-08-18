Causa un incidente e tenta la fuga, arrestato dalla Polizia Locale

Un grave episodio di guida in stato di ebbrezza si è verificato nella mattinata di sabato 16 agosto in via Villafalletto, dove un giovane conducente ha causato un incidente stradale impattando contro un autocarro della nettezza urbana. Dopo il sinistro, il soggetto si è dato alla fuga senza fornire le proprie generalità.

L’uomo è stato prontamente intercettato da una pattuglia della Polizia Locale, ma al momento del controllo ha opposto resistenza, tentando persino di investire gli agenti intervenuti. Ne è scaturito un inseguimento su strada durato circa dieci minuti, al termine del quale il fuggitivo, classe 1991, è stato bloccato e tratto in arresto.

Gli accertamenti successivi hanno rilevato un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito dalla legge. Il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Cuneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.