NUOTO ARTISTICO / A Cuneo si chiudono gli Assoluti: trionfa la Rari Nantes Savona

Cala il sipario allo Stadio del Nuoto di Cuneo sul Campionato Italiano Assoluto Herbalife di nuoto artistico, al termine di una manifestazione che ha regalato spettacolo e prestazioni di altissimo livello. A dominare la classifica di società è stato il Banco BPM Rari Nantes Savona, primo sia nella graduatoria civile sia in quella generale con 1002 punti.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del presidente della FIN Piemonte e Valle d’Aosta Gianluca Albonico, dell’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, dell’assessore comunale Valter Fantino e della consigliera regionale Giulia Marro.

Nella finale del team è stata la Busto Nuoto a imporsi con autorità, conquistando il secondo successo dopo quello nell’acrobatico. Le atlete guidate da Stefania Speroni hanno ottenuto 235.9050 punti, precedendo Montebelluna Nuoto (229.0208) e Rari Nantes Savona (227.6259), al termine di una routine intensa e ricca di elementi tecnici e coreografici.

Ai piedi del podio il Sincro Seregno, quarto con una prova energica e ben interpretata, mentre le Fiamme Oro hanno chiuso più indietro, penalizzate da alcune imprecisioni nel finale.

Grande spettacolo anche nelle prove individuali. Nel solo femminile il titolo italiano è andato a Ginevra Marchetti (Rari Nantes Savona), che con 265.5151 punti ha superato Alessia Negroni, argento, e la compagna di squadra Giulia Ottonello, bronzo. Una gara combattuta e di alto profilo tecnico, con esercizi curati sia negli elementi sia nell’interpretazione artistica.

Nel solo maschile successo per Filippo Pelati (Fiamme Oro), che si conferma campione italiano dopo il titolo invernale. Con 263.5600 punti ha preceduto Gabriele Minak (Rari Nantes Savona) e Andrea Garuti (G. Sport Village), al termine di una sfida intensa tra i migliori interpreti della disciplina.

La rassegna cuneese ha così confermato la crescita e il livello sempre più elevato del nuoto artistico italiano, tra nuove promesse e atleti già affermati, in un contesto organizzativo che ha valorizzato al meglio lo spettacolo sportivo.