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I più letti della settimana | 17 maggio 2026, 08:01

Tentata truffa in un negozio di via Schiapparelli a Cuneo: decisivo l’intervento di una guardia giurata fuori servizio

Due persone fermate e identificate dalla Polizia di Stato. La titolare dell’attività invita i commercianti a mantenere alta l’attenzione

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"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita lunedì 11 maggio.

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Fatto di cronaca sabato scorso, 9 maggio in via Schiapparelli, a Cuneo, dove è stata sventata una tentata truffa ai danni di un esercizio commerciale grazie al pronto intervento di una guardia giurata della Telecontrol, libera dal servizio al momento dei fatti.

Secondo quanto ricostruito, l’addetto alla sicurezza, accortosi della situazione sospetta, è intervenuto tempestivamente riuscendo a bloccare l’azione dei due soggetti coinvolti fino all’arrivo della Polizia, intervenuta in pochi minuti sul posto.

Gli agenti hanno quindi fermato e identificato le due persone, successivamente portate in Questura per ulteriori accertamenti e controlli approfonditi.

La titolare dell’attività commerciale ha espresso riconoscenza sia nei confronti della guardia giurata della Telecontrol, sottolineandone la prontezza e il senso civico dimostrati, sia verso la Polizia per la rapidità e la professionalità dell’intervento.

Attraverso l’episodio, la commerciante ha inoltre voluto lanciare un messaggio di attenzione rivolto a tutti gli esercenti della città, invitandoli a mantenere alta la guardia di fronte a possibili tentativi di truffa o situazioni sospette.

redazione

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