Viva l’Antiquariato!: si è aperta la mostra alla Castiglia di Saluzzo

"Viva l’antiquariato!" Sull’esclamazione di augurio si è inaugurata in Castiglia la 48° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo aperta al pubblico fino a domenica 25 maggio.

Aggettivi superlativi la connotano nelle parole dei primi vistattori e attraverso quelle di Franco Brancaccio, antiquario saluzzese, curatore della mostra per il 7°anno, affidatagli dalla Fondazione Bertoni. “ Grazie per questo: mi date spinte ad andare avanti". Da lui in primis "l’applauso ai grandi antiquari che ci hanno onorato con la scelta di venire qui e, credono nella mostra di Saluzzo, un mercato ad alto livello”.

Sono una ventina i galleristi provenienti da ogni parte d’Italia e dal territorio, con presenze da Spagna e Svezia. Brancaccio, appassionato di antiquariato da sempre, che già da bambino spingeva il carretto in piazza XX Settembre con i mobili da esporre, ha evidenziato la grande tradizione dell’arte antiquaria saluzzese e la volontà della mostra di vivere ad alto livello.

L’allestimento si snoda nelle maniche ottocentesche della Castiglia che fu il castello dei marchesi di Saluzzo, nella capitale dell’allora Marchesato, per secoli piccola, ma illuminata potenza europea. Ne ha parlato orgogliosamente il sindaco Franco Demaria, definendo la location un "plus valore" dell’esposizione che la rende unica in Italia, facendo respirare arte e cultura nel maniero e nella città ricca di storia.

Arte, Artigianato, Antiquariato, un giacimento naturale che fu materia prima di Amleto Bertoni ( quest’anno il 150° della nascita) promotore di quello stile tutto particolare di Saluzzo che arredò case, barche, edifici istituzionali, rivoluzionando e contaminando di bellezza il tessuto produttivo artigianale del territorio.

In mostra i visitatori troveranno mobili dal ‘600 in avanti, quadri, complementi d’arredo, tappeti, in un susseguirsi di sale che portano indietro nel tempo.Una panoramica dell’antiquariato italiano nella vetrina saluzzese che ha la “consapevolezza” (il tema della rassegna Start 2025 di cui è cuore pulsante) del patrimonio valoriale che porta agli occhi del pubblico e della sua esperienza nel presentarle.

Luca Crosetto, presidente della Camera di commercio di Cuneo, ha esaltato la capacità artigianale saluzzese e questa "consapevolezza" delle grandi radici secolari e visioni al futuro.

"Anche attraverso la formazione e la capacità di evolversi " ha aggiunto il presidente della Fondazione CrSaluzzo Mario Anselmo. "Una mostra con contenuti di promozione turistica che l’ATL persegue accanto a Saluzzo: la vicepresidente Atl Cuneo Gabriella Giordano.

Chicca dell’esposizione 2025 è la collaterale che si snoda nella galleria centrale, incentrata sul tema della bellezza, declinata in una passerella di opere pittoriche che vanno dal ‘500 all’900, messe a disposizione dai galleristi presenti.

"Nasce da una collaborazione con il FAI Castello della Manta, in questo anno di duplice anniversario: i 50 anni di nascita del FAI e i 40 di donazione del Castello al Fondo per l’ambiente italiano: Carlo Allemano presidente della Fab, parlando della nuova rete collaborativa che ha dato vita a questa "mostra nella mostra" in cui la" Fontana della Giovinezza" della sala baronale, nel ciclo d’affreschi tra i più importanti d’Europa, ispira il tema della bellezza a cui guardano i dipinti. "La Castiglia diventa il luogo che unisce la storia e l'arte del saper fare artigiano che si è sedimentato nei secoli”.

“Siamo nella lunga Storia, dentro un patrimonio straordinario - ha aggiunto Silvia Cavallero property manager del Castello mantese, arrivando al pensiero configurato "del fare che si sposa bene con la giovinezza, trasformata dalle mani in bellezza". In concomitanza con la 48^ Mostra dell’Antiquariato, il Castello della Manta, dal 17 al 25 maggio, dedicherà iniziative con un focus specifico alla Fontana della Giovinezza durante le visite guidate in programma. Sarà attiva una speciale convenzione sul biglietto d’ingresso per chi effettuerà le visite ad entrambe i siti. Maggiori info sul sito di startsaluzzo.it.

Non manca anche quest’anno e più ampliato, l’antiquariato da giardino, sviluppato a partire da un’idea dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, per guardare all'arte antica "del di fuori" in pietra, marmo, ferro battuto. Gli arredi verdi della mostra sono a cura di Armando Garden e nell’area circostante la Castiglia, accanto al suggestivo “bosco dei gelsi” sono esposti pietre, bronzi, vasi e opere da esterno tra cui due grandi leoni che accolgono all’ingresso.

Orari Mostra e informazioni

Sabato e domenica dalle 10 alle 20. Feriali dalle ore 15 alle ore 20 Biglietti - Giornaliero: 10 euro. ingresso gratuito: fino a 18 anni compiuti. Ridotto 5euro: gruppi di minimo 15 persone con guida (previa prenotazione); over 65; tesserati FAI; possessori della APC GOLD CARD – Associazione Produttori Caravan e Camper.

Servizio di navetta gratuito nei giorni feriali e festivi: sabato 17 e 24 maggio / domenica 18 maggio e domenica 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (con giri ogni 30 minuti). Percorso: Piazza Montebello - Piazza Buttini - Piazza Castello.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.

Gli Antiquari della 48 ° edizione

● Antichità Brancaccio – Saluzzo (CN)

● Antichità Fabrizio Fallavena – Cento (FE)

● Antichità La Pieve S.r.l. – Sabbio Chiese (BS)

● Antichità Reinaudo Mauro - Torino

● Antiguedades Carretero di Jose Pablo Carlos Arniches – MADRID

● Antikidea di Franco Ricchiardi – Mondovì (CN)

● Ars Antiqua – Milano

● Bonanomi Antiquariato – Moncalvo (AT)

● Casa d’Aste Boetto – Genova

● Cecchetto Roberto – Castelfranco Veneto (TV)

● Fabio Di Ruggiero – Torino

● Francesco Obligato – Torino

● Galleria d’Arte Cinquantasei - Bologna

● Galleria il Portico – Pinerolo (TO)

● Il grifo e la fenice – Loreto (CN)

● Antichità G.N. - Milano

● M&C Antichità e Design - La Valletta Brianza (LC)

● Novarino Fine Art - Torino

● Odisseus I Sthlm AB – Nacka, Svezia

● Di Sarcina Gabriele – Sarzana (SP)

● Siletti Davide Antichità – Caselle Torinese (TO)