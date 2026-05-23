VOLLEY A1F / Martello pesante per Cuneo: la potenza di Anna Tikhomirova

Altro colpo in entrata per Cuneo Granda Volley: Anna Tikhomirova sarà una nuova giocatrice delle Gatte nella prossima stagione. La schiacciatrice russa classe 2004 arriva in Serie A1 dopo le esperienze maturate tra Russia e Turchia.



Anna si affaccia alla pallavolo dei grandi nel 2019 con la Dynamo Akademiya U20, dove resta per due stagioni mettendo in mostra le proprie qualità. Nel 2021 arriva il trasferimento al Tulitsa Tula, club con cui si divide tra U20 e prima squadra, iniziando il proprio percorso nella Super League russa.



Con il Tula prende parte sia alle competizioni U20 sia al massimo campionato nazionale, crescendo stagione dopo stagione. Nel 2024 conquista anche il premio di Top Scorer della Coppa di Russia U20.



La stagione successiva si trasferisce al Murom, dove attira l’interesse del campionato turco. Infatti arriva la chiamata dell’Aydın Büyükşehir Belediyespor, con cui lo scorso anno ha lottato contro alcune delle più forti al Mondo, prima di approdare in Serie A1.