BASKET / Amedeo Della Valle e la “sua” Brescia volano in semifinale Scudetto: schiantata Trieste in gara-5

Sono terminati nella serata di ieri, lunedì 25 maggio, i quarti di finale della Lega Basket Serie A. La Germani Brescia capitanata dall’albese Amedeo Della Valle ha staccato il pass per le semifinali Scudetto grazie alla vittoria per 90-75 in gara-5 contro Trieste. I “Leoni” si concentreranno ora sul penultimo atto con l’Olimpia Milano, in programma a partire da venerdì 29.

Per il 33enne di Alba, protagonista indiscusso di questa annata, vanno in archivio dei quarti di finale assai complicati, caratterizzati, anche, da un leggero affaticamento muscolare.

Il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) aveva ben esordito in gara-1, mettendo a segno 26 punti in 31 minuti che non erano però bastati per evitare la sconfitta (90-92 a favore dei giuliani). Nel secondo incontro, vinto dai lombardi 90-82, il cuneese è andato a referto con 4 marcature (21 minuti). Nel successivo match Della Valle è stato precauzionalmente tenuto a riposo per un affaticamento muscolare, ma ciò non ha impedito ai suoi di vincere 84-80. In gara-4, seppur con minutaggio ridotto a dieci giri di lancette, l’albese è tornato sul parquet segnando “solamente” una tripla (successo 83-77 per Trieste). Infine, ieri sera, Brescia ha chiuso la serie vincendo la cosiddetta “bella”: per ADV 11 punti in 34 minuti, statistiche che fanno definitivamente rientrare l’allarme infortunio.

(foto: profilo instagram pallacanestro brescia)

Il piemontese, premiato meno di una settimana fa come miglior italiano del campionato, ha così collezionato 44 marcature, 10 rimbalzi e 13 assist in quattro match playoff; dati che si vanno ad aggiungere ai 470 punti, 86 rimbalzi e 136 assist fatti segnare nel corso della stagione regolare.

Le semifinali scudetto della Serie A prenderanno il via venerdì 29 maggio, quando Brescia (giunta seconda in campionato) ospiterà Milano (terza in regular season) per gara-1. I meneghini hanno sconfitto la Reggiana ai quarti con un sonoro 3-0 (96-84; 77-65; 84-72), dimostrando un ottimo periodo di forma. Dall’altra parte del tabellone è ancora tutto da decidere con le sfide Bologna-Trento e Venezia-Tortona in totale parità (entrambe sul 2-2): le due “belle” si giocheranno questa sera. Infine, le finali sono in programma da giovedì 11 a domenica 21 giugno.