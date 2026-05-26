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Sport | 26 maggio 2026, 14:43

Club Scherma Associati ok nel Trofeo Regionale a squadre miste U14 di Vercelli

Manifestazione rivolta alle categorie Ragazzi e Allievi

Cagna, Filippini, Servetti, Rissone

Cagna, Filippini, Servetti, Rissone

Sabato 23 maggio si è svolto a Vercelli il Trofeo Regionale a squadre miste U14 per le categorie “Ragazzi-Allievi” ed il Club Scherma Associati ha gareggiato con due giovanissimi spadisti, Giacomo Filippini e Nicolò Rissone, che hanno fatto coppia con due altri atleti coetanei provenienti dalla Marchesa di Torino e dal CUS Piemonte Orientale di Alessandria (ovvero Filippo Servetti e Christian Cagna).

L’ottima sinergia umana e tecnica fra loro si è tradotta in pedana in un filotto di vittorie nel girone e nelle successive dirette che li ha portati prima in finale e poi a vincere la gara.

Tanta la soddisfazione per i due atleti, uno astigiano e l’altro albese, per i due compagni di squadra e per i rispettivi staff tecnici.

Filippini e Rissone

Filippini e Rissone

Filippini e Rissone premiati

Filippini e Rissone premiati

cs

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