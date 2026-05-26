Club Scherma Associati ok nel Trofeo Regionale a squadre miste U14 di Vercelli

Sabato 23 maggio si è svolto a Vercelli il Trofeo Regionale a squadre miste U14 per le categorie “Ragazzi-Allievi” ed il Club Scherma Associati ha gareggiato con due giovanissimi spadisti, Giacomo Filippini e Nicolò Rissone, che hanno fatto coppia con due altri atleti coetanei provenienti dalla Marchesa di Torino e dal CUS Piemonte Orientale di Alessandria (ovvero Filippo Servetti e Christian Cagna).

L’ottima sinergia umana e tecnica fra loro si è tradotta in pedana in un filotto di vittorie nel girone e nelle successive dirette che li ha portati prima in finale e poi a vincere la gara.

Tanta la soddisfazione per i due atleti, uno astigiano e l’altro albese, per i due compagni di squadra e per i rispettivi staff tecnici.