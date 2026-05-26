Cuneo capitale della canoa: oltre 100 atleti sul canale irriguo “Bealera Maestra” di Tetti Lupo

È andata in scena la scorsa domenica 24 maggio a Cuneo, in frazione Madonna delle Grazie – Località Tetti Lupo, la gara nazionale di Canoa Slalom organizzata dall’ASD Granda Canoa Club.

Una giornata di sport, adrenalina e passione che ha portato a Cuneo oltre 100 atleti provenienti da tutto il nord e centro Italia. Un evento di livello nazionale che ha trasformato il canale irriguo Bealera Maestra di Tetti Lupo in un palcoscenico d’eccellenza per la canoa slalom, tra tecnica, velocità e spettacolo sull’acqua.

Grande soddisfazione per l’organizzazione, riuscita in modo impeccabile grazie all’impegno della società e dei suoi volontari.

“È stato uno sforzo incredibile organizzare una manifestazione così importante” dichiara Ilaria Samarelli, presidente del Granda Canoa Club. “Ma grazie ai miei collaboratori e a tutti i volontari è andato tutto per il meglio. Vedere il campo gara pieno di ragazzi e di pubblico è la ricompensa più grande”.

A sottolineare il valore dell’evento anche Claudia Martin, delegata provinciale del Coni: “Siamo orgogliosi di aver ospitato una manifestazione di questo livello a Cuneo. Come rappresentante del Coni faccio i complimenti al Granda Canoa Club per l’impeccabile organizzazione. Inoltre faccio i complimenti per gli ottimi risultati sportivi ottenuti dai loro atleti che danno lustro al nostro territorio. Ricordo inoltre che il Granda Canoa Club è un Centro Coni e aderisce al progetto nazionale dei camp estivi Educamp Coni, ha dato un segnale concreto dell’impegno della società nella formazione e nello sport per i più giovani”.

Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna e presidente del Consorzio Irriguo Bealera Maestra, che ospita la sede del Granda Canoa Club, commenta: “È un orgoglio per il nostro Consorzio condividere il territorio di Tetti Lupo con il Granda Canoa Club. Oltre ad essere il punto di partenza di tutti i consorzi del destra Stura, qui è nato un centro sportivo di eccellenza che per tutti noi è motivo di orgoglio”

Alla premiazione hanno partecipato Claudio Ambrogio Sindaco di Bene Vagienna; Luca Pellegrino, assessore alla mobilità della città di Cuneo; Claudia Martin, delegata provinciale del Coni; Massimo Bucci direttore di gara e Monica Rizzi, giudice principale della Federazione Italiana Canoa Kayak.