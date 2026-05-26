VOLLEY / A Saluzzo due giorni di sport, entusiasmo e passione con il “Torneo del Marchesato”

Due giorni di sport, entusiasmo e passione hanno acceso Saluzzo nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, quando la città ha accolto l’11ª edizione del “Torneo del Marchesato”.

L'evento facente parte del progetto "VolleyFest" organizzato dal Volley Saluzzo con il patrocinio del Comune di Saluzzo, della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e della Fondazione CRC, l' 11° Torneo del Marchesato ha trasformato per due giorni i sei campi allestiti in un’esplosione di colori, sorrisi e voglia di stare insieme.

Sono state circa 290 le giovani atlete protagoniste della manifestazione, arrivate da tutta la regione per vivere un fine settimana all’insegna dello sport e della condivisione. Venticinque le squadre partecipanti, con la presenza non solo delle realtà provinciali ma anche di società provenienti da altre zone del Piemonte come Virtus Alessandria, Pianezza Volley e Kolbe Volley, segno della crescita e dell’entusiasmo che il torneo continua a portare con sé anno dopo anno.

Ma al di là dei risultati, a vincere è stato soprattutto lo spirito della manifestazione: quello delle amicizie nate a bordo campo, degli applausi dopo ogni punto, delle emozioni condivise tra atlete, allenatori, famiglie e volontari. Per due giorni Saluzzo è diventata la casa della pallavolo giovanile, regalando un’atmosfera di festa capace di coinvolgere tutti.

Sul piano sportivo, il primo “Trofeo Studio Dentistico Marco Cuppari” ha incoronato le squadre vincitrici delle diverse categorie: nell’Under 12 successo della Libellula VGT Fossano, nell’Under 13 vittoria della Scuola di Pallavolo Cuneo, nell’Under 14 affermazione de L'Alba Volley e nell’Under 16 trionfo della Pianezza Volley.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del Volley Saluzzo, che hanno sottolineato come il successo dell’evento sia stato possibile grazie alla collaborazione di tante persone e realtà del territorio. Fondamentale il sostegno degli sponsor, in particolare dello Studio Dentistico Cuppari, rappresentato da Marco Cuppari, e di Isiline, con Ivan Botta, che insieme all’assessore allo sport del Comune di Saluzzo, Enrico Fauda, hanno premiato durante entrambe le giornate le atlete distintesi per impegno e talento, oltre a tutte le squadre partecipanti.

Prezioso anche il contributo di Gastronomia Il Sorriso, che ha preparato i pasti per chi ha scelto di pranzare durante il torneo, insieme a Cradel per le torte, Rivoira per la frutta e Acqua Eva per la fornitura dell’acqua. Si ringrazia inoltre Bonifanti che ha omaggiato le squadre partecipanti con i loro Baci di Dama.

Infine, il grazie più grande va a tutto lo staff del Volley Saluzzo: dirigenti, allenatori, volontari e collaboratori che con passione, energia e spirito di squadra hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile una manifestazione che ancora una volta ha saputo unire sport, territorio e comunità.

Quando gli ultimi palloni hanno smesso di rimbalzare e i campi si sono lentamente svuotati, a restare è stata la sensazione di aver vissuto qualcosa di speciale: due giorni fatti di emozioni sincere, abbracci, fatica, risate e sogni condivisi. E mentre Saluzzo saluta le squadre tornate a casa con medaglie, ricordi e nuove amicizie, il pensiero corre già al prossimo anno, quando il Torneo del Marchesato tornerà ancora una volta a riempire la città di pallavolo e di vita.