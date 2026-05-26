VOLLEY U14F: bilancio molto positivo per la Scuola di Pallavolo Lab Travel

La stagione della Under 14 Femminile della Scuola di Pallavolo Lab Travel si chiude con un bilancio molto positivo. Le atlete hanno mostrato un miglioramento costante, crescendo nella qualità del gioco e nella capacità di affrontare ritmi e responsabilità sempre maggiori.

Il lavoro svolto durante allenamenti, campionato e amichevoli ha portato a una significativa crescita tecnica e mentale, frutto dell’impegno quotidiano del gruppo.

L’allenatore Francesco Lingua commenta: “Le ragazze hanno lavorato con entusiasmo e maturità, affrontando ogni sfida con la volontà di migliorare. Sono orgoglioso del percorso compiuto.”

E poi le partecipazione al Torneo della Ceramica di Mondovi, del Roccavolley Spring Cup a Roccavione e del Torneo del Marchesato a Saluzzo hanno rappresentato gran bei momenti, offrendo alle atlete un’esperienza formativa di grande valore.

Liano Petrelli, responsabile della Scuola di Pallavolo Cuneo, sottolinea: “Questa squadra ha saputo crescere nel corso dei mesi anche con qualche fisiologico cambio di ruolo ritagliandosi buone soddisfazioni. Un ringraziamento speciale va agli aiuti allenatori Massimo Ricca e Elio Viada che insieme ai genitori sempre presenti e collaborativi ci hanno seguito con calore per tutta la stagione”