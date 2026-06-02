Ai Campionati Europei Master di beach volley la coppia cuneese sfiora il podio

La coppia d'oro del beach volley "over" continua a brillare.

Alberto Candela e Paolo Bina hanno terminato a Praga un'altra grande esperienza ai Campionati Europei Master IVVA.

Questa volta non sono andati a podio, classificandoci comunque con un importante quarto posto tra le 16 migliori coppie d'Europa.

Dopo un ottimo girone con vittorie contro Lituania e Ucraina 2, hanno superato gli ottavi battendo l'Olanda

e arrivando in semifinale battendo i padroni di casa della Repubblica Ceca.



La coppia inciampa nel percorso fino a quel momento perfetto, perdendo contro Ucraina 1, poi vincitrice del torneo.



Il bronzo sfuma davvero per un soffio, 16 a 14 contro la Germania.

L'incontro finisce comunque con un'ottima birra fresca offerta ovviamente dalla squadra tedesca.





"La soddisfazione è comunque grande per l'ottimo risultato portato a casa, anche se un po' di amaro in bocca rimane.

Siamo sempre felici di viaggiare per lo sport che amiamo, il beachvolley, e incontriamo in giro per l'Europa sempre grandi giocatori forti del passato e facciamo bellissime esperienze.

L'esperienza qui è stata bellissima, dall'organizzazione agli impianti, i campi di gioco e soprattutto il grandissimo fair play ed il senso di una sana ed amichevole comunità di sportivi diversamente giovani.

In campo ci si dà battaglia, ma quando l'ultimo pallone cade nella sabbia è una stretta di mano e una festa dello sport. E si va a festeggiare insieme.

Abbiamo incontrato tanti giocatori amici ma uno su tutti lo vorrei citare: Rafa Pascual che fa ancora battere il cuore alla Cuneo del volley era qui con la Nazionale di Spagna ed è stato un grande piacere rivederlo", hanno commentato Candela e Bina.

Questo il loro palmares

- 2019 Vice Campioni d'Europa ai Master Games a Torino

- 2024 Campioni del Mondo a Milano

- 2025 Campioni dei Mediterranean Master Games a Barcellona

- 2026 quarti ai Campionati Europei a Praga